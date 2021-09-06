النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الملحقية الثقافية بماليزيا للطلبة الراغبين في استبدال الحجر: اتبعوا هذه الخطوات

قالت: مَن لديه الرغبة في العودة وصدرت له الموافقة.. قبل موعد الرحلة بــ 7 أيام

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا، أنه على الطلاب الراغبين في استبدال الحجر المؤسسي بالحجر المنزلي قبل القدوم إلى ماليزيا اتباع خطوات عدة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: تأمل الملحقية من الراغبين في العودة إلى ماليزيا ويرغبون في أن يكون الحجر منزلياً، بأن يتم التقديم على إيميل وزارة الصحة الماليزية (hso@moh.gov.my) من أجل استبدال الحجر المؤسسي بالحجر المنزلي قبل القدوم إلى ماليزيا.

وأضافت: عليه نأمل مَن لديه الرغبة في العودة وصدرت له الموافقة ويرغب في الحجر المؤسسي مراسلة وزارة الصحة الماليزية، وفي حال عدم الرد عليه فيتم إرسال المسوغات المذكورة أدناه على الإيميل (my.webmaster@moe.gov.sa) على أن يراعى الإرسال قبل موعد الرحلة بــ (7) أيام مع إرفاق الأوراق التالية:

- صورة من التأشيرات مع موافقة الدخول إلى ماليزيا.

- صورة من جوازات الطالب ومرافقيه.

- صورة من تذكرة السفر.

- صورة من شهادة أخذ اللقاح للجرعتين.

- عنوان السكن في ماليزيا والايميل ورقم الهاتف.

- تعبئة استمارة وزارة الصحة الماليزية المرفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الملحقية الثقافية بماليزيا للطلبة الراغبين في استبدال الحجر: اتبعوا هذه الخطوات
سبق

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا، أنه على الطلاب الراغبين في استبدال الحجر المؤسسي بالحجر المنزلي قبل القدوم إلى ماليزيا اتباع خطوات عدة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: تأمل الملحقية من الراغبين في العودة إلى ماليزيا ويرغبون في أن يكون الحجر منزلياً، بأن يتم التقديم على إيميل وزارة الصحة الماليزية (hso@moh.gov.my) من أجل استبدال الحجر المؤسسي بالحجر المنزلي قبل القدوم إلى ماليزيا.

وأضافت: عليه نأمل مَن لديه الرغبة في العودة وصدرت له الموافقة ويرغب في الحجر المؤسسي مراسلة وزارة الصحة الماليزية، وفي حال عدم الرد عليه فيتم إرسال المسوغات المذكورة أدناه على الإيميل (my.webmaster@moe.gov.sa) على أن يراعى الإرسال قبل موعد الرحلة بــ (7) أيام مع إرفاق الأوراق التالية:

- صورة من التأشيرات مع موافقة الدخول إلى ماليزيا.

- صورة من جوازات الطالب ومرافقيه.

- صورة من تذكرة السفر.

- صورة من شهادة أخذ اللقاح للجرعتين.

- عنوان السكن في ماليزيا والايميل ورقم الهاتف.

- تعبئة استمارة وزارة الصحة الماليزية المرفقة.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
11:05 AM

الملحقية الثقافية بماليزيا للطلبة الراغبين في استبدال الحجر: اتبعوا هذه الخطوات

قالت: مَن لديه الرغبة في العودة وصدرت له الموافقة.. قبل موعد الرحلة بــ 7 أيام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
923

أعلنت الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا، أنه على الطلاب الراغبين في استبدال الحجر المؤسسي بالحجر المنزلي قبل القدوم إلى ماليزيا اتباع خطوات عدة.

وقالت عبر حسابها في تويتر: تأمل الملحقية من الراغبين في العودة إلى ماليزيا ويرغبون في أن يكون الحجر منزلياً، بأن يتم التقديم على إيميل وزارة الصحة الماليزية (hso@moh.gov.my) من أجل استبدال الحجر المؤسسي بالحجر المنزلي قبل القدوم إلى ماليزيا.

وأضافت: عليه نأمل مَن لديه الرغبة في العودة وصدرت له الموافقة ويرغب في الحجر المؤسسي مراسلة وزارة الصحة الماليزية، وفي حال عدم الرد عليه فيتم إرسال المسوغات المذكورة أدناه على الإيميل (my.webmaster@moe.gov.sa) على أن يراعى الإرسال قبل موعد الرحلة بــ (7) أيام مع إرفاق الأوراق التالية:

- صورة من التأشيرات مع موافقة الدخول إلى ماليزيا.

- صورة من جوازات الطالب ومرافقيه.

- صورة من تذكرة السفر.

- صورة من شهادة أخذ اللقاح للجرعتين.

- عنوان السكن في ماليزيا والايميل ورقم الهاتف.

- تعبئة استمارة وزارة الصحة الماليزية المرفقة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,422
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,556
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,792
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,809

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة