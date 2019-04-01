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حادث مروري يخلف 7 إصابات ويستنفر طوارئ مستشفى قيا العام

بعض الحالات حرجة بينها توقف للقلب وأُجريت لهم الإسعافات

استنفر حادث مروري وقع البارحة، نتج عنه سبع إصابات بعضها صُنف بالحرجة وبينها حالة توقف قلب، طوارئ مستشفى قيا العام جنوبي الطائف بعد استقباله لهم.

وفور تلقي المستشفى البلاغ، تم إعلان الاستعداد التام للطواقم الطبية والتمريضية بإشراف من مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عايض بن عوض الحارثي؛ ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر، واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم.

وبيّن مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عايض بن عوض الحارثي؛ أن قسم الطوارئ استقبل 7 مصابين إثر حادث مروري وصفت حالاتهم ما بين الحرجة والمستقرة، ولم تسجل أي حالات وفاة، ولله الحمد.

وأضاف "الحارثي" أنه خلال الاستعداد لاستقبال مصابي الحادث المروري تم استقبال حالة أخرى تشنج حراري وحالة مريض قلب، مفيداً بأنه تم التعامل مع جميع الحالات، على الرغم مما يشهده قسم الطوارئ من كثافة للمرضى، وما زال التعامل مستمراً مع الحالات بتنويم حالة وإحالة حالتين إلى الطائف لتلقي العلاج اللازم.

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حادث مروري يخلف 7 إصابات ويستنفر طوارئ مستشفى قيا العام
سبق

استنفر حادث مروري وقع البارحة، نتج عنه سبع إصابات بعضها صُنف بالحرجة وبينها حالة توقف قلب، طوارئ مستشفى قيا العام جنوبي الطائف بعد استقباله لهم.

وفور تلقي المستشفى البلاغ، تم إعلان الاستعداد التام للطواقم الطبية والتمريضية بإشراف من مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عايض بن عوض الحارثي؛ ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر، واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم.

وبيّن مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عايض بن عوض الحارثي؛ أن قسم الطوارئ استقبل 7 مصابين إثر حادث مروري وصفت حالاتهم ما بين الحرجة والمستقرة، ولم تسجل أي حالات وفاة، ولله الحمد.

وأضاف "الحارثي" أنه خلال الاستعداد لاستقبال مصابي الحادث المروري تم استقبال حالة أخرى تشنج حراري وحالة مريض قلب، مفيداً بأنه تم التعامل مع جميع الحالات، على الرغم مما يشهده قسم الطوارئ من كثافة للمرضى، وما زال التعامل مستمراً مع الحالات بتنويم حالة وإحالة حالتين إلى الطائف لتلقي العلاج اللازم.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
11:36 AM

حادث مروري يخلف 7 إصابات ويستنفر طوارئ مستشفى قيا العام

بعض الحالات حرجة بينها توقف للقلب وأُجريت لهم الإسعافات

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فهد العتيبي - الطائف
0
3,138

استنفر حادث مروري وقع البارحة، نتج عنه سبع إصابات بعضها صُنف بالحرجة وبينها حالة توقف قلب، طوارئ مستشفى قيا العام جنوبي الطائف بعد استقباله لهم.

وفور تلقي المستشفى البلاغ، تم إعلان الاستعداد التام للطواقم الطبية والتمريضية بإشراف من مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عايض بن عوض الحارثي؛ ليتم استقبال الحالات المنقولة عن طريق الهلال الأحمر، واستكمال الإجراءات الإسعافية والطبية اللازمة لهم.

وبيّن مدير مستشفى قيا العام الأخصائي عايض بن عوض الحارثي؛ أن قسم الطوارئ استقبل 7 مصابين إثر حادث مروري وصفت حالاتهم ما بين الحرجة والمستقرة، ولم تسجل أي حالات وفاة، ولله الحمد.

وأضاف "الحارثي" أنه خلال الاستعداد لاستقبال مصابي الحادث المروري تم استقبال حالة أخرى تشنج حراري وحالة مريض قلب، مفيداً بأنه تم التعامل مع جميع الحالات، على الرغم مما يشهده قسم الطوارئ من كثافة للمرضى، وما زال التعامل مستمراً مع الحالات بتنويم حالة وإحالة حالتين إلى الطائف لتلقي العلاج اللازم.

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