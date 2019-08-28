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شاحنة مخالفة تغلق عقبة "الصماء" بعسير لساعات

وسط مطالبات مرتادي الطريق بالتحقيق

أغلقت شاحنة مخالِفة، اليوم، عقبة الصماء بعسير لساعات، وسط شجب واستنكار للسماح لها بالعبور في عقبة ذات تعرجات وانحدارات شديدة لا تسلكها إلا المركبات الصغيرة وسط حذر شديد.

وتسببت الشاحنة في إغلاق العقبة، سواء للمتجهين إلى أبها، أو النازلين لرجال ألمع، وباءت محاولات إخراجها من وسط الطريق بالفشل.

واستغرب مرتادو الطريق من السماح للشاحنة بالعبور؛ لما قد ينجم عن ذلك من مخاطر، سواء على قائدها أو السيارات الأخرى، وطالبوا بفتح ملف التحقيق في الواقعة بما يضمن عدم تكرارها.

واضطر عابرو الطريق لسلك طرق أخرى بعد منعهم من قبل الجهات الأمنية من ارتياد العقبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاحنة مخالفة تغلق عقبة "الصماء" بعسير لساعات
سبق

أغلقت شاحنة مخالِفة، اليوم، عقبة الصماء بعسير لساعات، وسط شجب واستنكار للسماح لها بالعبور في عقبة ذات تعرجات وانحدارات شديدة لا تسلكها إلا المركبات الصغيرة وسط حذر شديد.

وتسببت الشاحنة في إغلاق العقبة، سواء للمتجهين إلى أبها، أو النازلين لرجال ألمع، وباءت محاولات إخراجها من وسط الطريق بالفشل.

واستغرب مرتادو الطريق من السماح للشاحنة بالعبور؛ لما قد ينجم عن ذلك من مخاطر، سواء على قائدها أو السيارات الأخرى، وطالبوا بفتح ملف التحقيق في الواقعة بما يضمن عدم تكرارها.

واضطر عابرو الطريق لسلك طرق أخرى بعد منعهم من قبل الجهات الأمنية من ارتياد العقبة.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
08:18 PM

شاحنة مخالفة تغلق عقبة "الصماء" بعسير لساعات

وسط مطالبات مرتادي الطريق بالتحقيق

A A A
محمد طيران - عسير
10
11,012

أغلقت شاحنة مخالِفة، اليوم، عقبة الصماء بعسير لساعات، وسط شجب واستنكار للسماح لها بالعبور في عقبة ذات تعرجات وانحدارات شديدة لا تسلكها إلا المركبات الصغيرة وسط حذر شديد.

وتسببت الشاحنة في إغلاق العقبة، سواء للمتجهين إلى أبها، أو النازلين لرجال ألمع، وباءت محاولات إخراجها من وسط الطريق بالفشل.

واستغرب مرتادو الطريق من السماح للشاحنة بالعبور؛ لما قد ينجم عن ذلك من مخاطر، سواء على قائدها أو السيارات الأخرى، وطالبوا بفتح ملف التحقيق في الواقعة بما يضمن عدم تكرارها.

واضطر عابرو الطريق لسلك طرق أخرى بعد منعهم من قبل الجهات الأمنية من ارتياد العقبة.

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