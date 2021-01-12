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مصر.. القوات المسلحة تواصل عمليات التطهير الوقائي لمجابهة الموجة الثانية لكورونا

تشمل مقار مجلس الوزراء ومجلسَي النواب والشيوخ

واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة المصرية، عمليات التعقيم والتطهير الوقائي للمرافق الحيوية المهمة بالدولة، بما في ذلك مقار مجلس الوزراء المصري ومجلسَي النواب والشيوخ، وكذلك الميادين العامة، والمنشآت الخدمية التي تشهد تجمعات كبيرة وكثافة عددية من المترددين عليها بشكل يومي، في نطاق محافظات القاهرة الكبرى.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية، في بيان لها، أن أعمال التطهير تأتي في إطار تقديم القوات المسلحة إمكاناتها كافة لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، وبما يُسهم في تحقيق سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

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مصر.. القوات المسلحة تواصل عمليات التطهير الوقائي لمجابهة الموجة الثانية لكورونا
سبق

واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة المصرية، عمليات التعقيم والتطهير الوقائي للمرافق الحيوية المهمة بالدولة، بما في ذلك مقار مجلس الوزراء المصري ومجلسَي النواب والشيوخ، وكذلك الميادين العامة، والمنشآت الخدمية التي تشهد تجمعات كبيرة وكثافة عددية من المترددين عليها بشكل يومي، في نطاق محافظات القاهرة الكبرى.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية، في بيان لها، أن أعمال التطهير تأتي في إطار تقديم القوات المسلحة إمكاناتها كافة لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، وبما يُسهم في تحقيق سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442
08:31 AM

مصر.. القوات المسلحة تواصل عمليات التطهير الوقائي لمجابهة الموجة الثانية لكورونا

تشمل مقار مجلس الوزراء ومجلسَي النواب والشيوخ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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واصلت الإدارات التخصصية للقوات المسلحة المصرية، عمليات التعقيم والتطهير الوقائي للمرافق الحيوية المهمة بالدولة، بما في ذلك مقار مجلس الوزراء المصري ومجلسَي النواب والشيوخ، وكذلك الميادين العامة، والمنشآت الخدمية التي تشهد تجمعات كبيرة وكثافة عددية من المترددين عليها بشكل يومي، في نطاق محافظات القاهرة الكبرى.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية، في بيان لها، أن أعمال التطهير تأتي في إطار تقديم القوات المسلحة إمكاناتها كافة لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة انتشار الموجة الثانية من فيروس كورونا، وبما يُسهم في تحقيق سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري.

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