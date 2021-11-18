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أمريكا.. مشاهدة مباراة كرة بحديقة أحد المنازل تنتهي بإطلاق نار و4 قتلى

مجهولون فتحوا النار عشوائيًّا.. والشرطة: وجدنا الجثث بالحديقة الخلفية

انتهت متعة مشاهدة مباراة كرة قدم لمجموعة من الأشخاص في منزل بكاليفورنيا أمس الأحد، بواقعة مأساوية، حينما تسلل مجهولون إلى الحديقة وأطلقوا النار عشوائيًّا على الجميع.
واستُدعيت الشرطة إلى موقع الحادثة، بعد أن تسلل شخصان على الأقل إلى حديقة المنزل الواقع في فريزنو، على بعد 320كم شمال لوس أنجلوس، وأطلقا النار.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال المتحدث باسم شرطة فريزنو بيل دولي: "وجدنا العديد من الأشخاص قتلى في الحديقة الخلفية".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص قُتلوا، ولم تعلن الشرطة عن عدد القتلى؛ لكنها قالت إن تسعة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار في الهجوم.
وقال دولي: إن الشرطة تنظر إلى تسجيلات مراقبة وتتحدث مع شهود عيان بحثًا عن المشتبه بهما.

مشاهدة مباراة كاليفورنيا الشرطة وأطلاق النار

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أمريكا.. مشاهدة مباراة كرة بحديقة أحد المنازل تنتهي بإطلاق نار و4 قتلى
سبق

انتهت متعة مشاهدة مباراة كرة قدم لمجموعة من الأشخاص في منزل بكاليفورنيا أمس الأحد، بواقعة مأساوية، حينما تسلل مجهولون إلى الحديقة وأطلقوا النار عشوائيًّا على الجميع.
واستُدعيت الشرطة إلى موقع الحادثة، بعد أن تسلل شخصان على الأقل إلى حديقة المنزل الواقع في فريزنو، على بعد 320كم شمال لوس أنجلوس، وأطلقا النار.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال المتحدث باسم شرطة فريزنو بيل دولي: "وجدنا العديد من الأشخاص قتلى في الحديقة الخلفية".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص قُتلوا، ولم تعلن الشرطة عن عدد القتلى؛ لكنها قالت إن تسعة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار في الهجوم.
وقال دولي: إن الشرطة تنظر إلى تسجيلات مراقبة وتتحدث مع شهود عيان بحثًا عن المشتبه بهما.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
11:34 AM

أمريكا.. مشاهدة مباراة كرة بحديقة أحد المنازل تنتهي بإطلاق نار و4 قتلى

مجهولون فتحوا النار عشوائيًّا.. والشرطة: وجدنا الجثث بالحديقة الخلفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انتهت متعة مشاهدة مباراة كرة قدم لمجموعة من الأشخاص في منزل بكاليفورنيا أمس الأحد، بواقعة مأساوية، حينما تسلل مجهولون إلى الحديقة وأطلقوا النار عشوائيًّا على الجميع.
واستُدعيت الشرطة إلى موقع الحادثة، بعد أن تسلل شخصان على الأقل إلى حديقة المنزل الواقع في فريزنو، على بعد 320كم شمال لوس أنجلوس، وأطلقا النار.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، قال المتحدث باسم شرطة فريزنو بيل دولي: "وجدنا العديد من الأشخاص قتلى في الحديقة الخلفية".
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أربعة أشخاص قُتلوا، ولم تعلن الشرطة عن عدد القتلى؛ لكنها قالت إن تسعة أشخاص تعرضوا لإطلاق النار في الهجوم.
وقال دولي: إن الشرطة تنظر إلى تسجيلات مراقبة وتتحدث مع شهود عيان بحثًا عن المشتبه بهما.

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