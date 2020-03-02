أزمة العراق تتفاقم.. "عبد المهدي" يهدد بالانسحاب من رئاسة حكومة تصريف الأعمال

غداة اعتذار "علاوي" عن تشكيل أخرى جديدة

هدد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم (الاثنين)، بالانسحاب من دوره كرئيس للوزراء في حكومة تصريف الأعمال وعدم القيام بمعظم مهامه الرسمية؛ مما يعمق أزمة سياسية في البلاد.

وفي بيان أوردته "رويترز"، اقترح "عبد المهدي" على البرلمان الدعوة لانتخابات مبكرة في الرابع من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

ويأتي تهديد "عبد المهدي" بعد يوم من عدم موافقة أعضاء البرلمان على حكومة محمد علاوي، الذي قام لاحقاً بسحب ترشيحه.