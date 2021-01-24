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بأموال تأمينهم وأراضي الدولة.. "دحلان" يطالب بمجمعات سكنية لكبار السن

يطالب الكاتب الصحفي عبدالله صادق دحلان بإنشاء مجمعات سكنية مخصصة لكبار السن، تكون ذات رعاية خدمية صحية متميزة في أحياء راقية، تقدم لهم فيها خدمات فندقية، وأن يبدأ التطبيق بشركة يدفع فيها الموظفون مبالغ شهرية للتأمين ضد الشيخوخة، وتكون أول مهمة للشركة إنشاء هذه المجمعات.

مجمعات سكنية لكبار السن

وفي مقاله "كبار السن أولى بالرعاية" بصحيفة "المدينة"، يقول "دحلان": "ما أطرحه اليوم يتماشى مع التوجه الحكيم لقيادة المملكة بإصدار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للائحة التنفيذية لنظام حقوق كبار السن ورعايتهم والتي تطبق على من يبلغ الستين عاماً من الرجال والنساء والذين تبلغ نسبتهم حوالى 5% من إجمالي عدد السكان في المملكة، والتي تضمن لهم العيش في بيئة كريمة تحفظ حقوقهم، ومع هذا النظام الجديد أتمنى أن تنشئ لكبار السن مجمعات سكنية ذات رعاية خدمية صحية متميزة في مواقع استراتيجية مطلة على البحر أو على حدائق عامة في أرقى الأحياء تقدم لهم خدمات فندقية على مستوى رفيع تمكّن الأسر الميسورة وغير الميسورة غير القادرة على رعاية كبار السن لديها للاستفادة من هذه الخدمات، على أن تتاح لهم فيها الرعاية الصحية والنفسية اللائقة في بيئة إنسانية آمنة مع الحفاظ على خصوصياتهم وتلبية احتياجاتهم ونوعية حياتهم، مع إمكانية ان يظل كبار السن مندمجين في المجتمع، مع إتاحة الفرصة لهم للاستفادة من بعض برامج التعليم والتدريب الملائمة لهم، وإمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والترفيهية والقانونية؛ لحمايتهم للحفاظ على حقوقهم ورعايتهم وتعزيز استقلاليتهم".

كبار السن قدّموا شبابهم

ويضيف الكاتب: "إن هذه الفئة التي قدّمت للمجتمع العطاء والخبرات والتضحية طيلة فترة شبابها تستحق الرعاية والاحترام على أكمل وجه عند الوصول إلى هذه المرحلة بتوفير كل الخدمات اللازمة لهم".

شركة تأمين لإنشاء المجمعات

ويقدم "دحلان" مقترحه قائلًا: "أقترح أن تطبق فكرة التأمين ضد الشيخوخة للأفراد ابتداءً من مرحلة عملهم حتى تقاعدهم، وقد تكون البداية من شركة التأمين التعاونية التي تملكها الدولة، ولا مانع أن تتوسع بقية شركات التأمين في نفس المجال، أو تنشأ شركات تأمين متخصصة ضد الشيخوخة تبادر بإنشاء هذه المجمعات السكنية المتخصصة لكامل الخدمات. ولإنجاح هذه الفكرة تحتاج في البداية إلى دعم حكومي في توفير الأراضي الملائمة لتقديم بعض من الدعم للشركات المنفذة لهذه المشاريع".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بأموال تأمينهم وأراضي الدولة.. "دحلان" يطالب بمجمعات سكنية لكبار السن
سبق

يطالب الكاتب الصحفي عبدالله صادق دحلان بإنشاء مجمعات سكنية مخصصة لكبار السن، تكون ذات رعاية خدمية صحية متميزة في أحياء راقية، تقدم لهم فيها خدمات فندقية، وأن يبدأ التطبيق بشركة يدفع فيها الموظفون مبالغ شهرية للتأمين ضد الشيخوخة، وتكون أول مهمة للشركة إنشاء هذه المجمعات.

مجمعات سكنية لكبار السن

وفي مقاله "كبار السن أولى بالرعاية" بصحيفة "المدينة"، يقول "دحلان": "ما أطرحه اليوم يتماشى مع التوجه الحكيم لقيادة المملكة بإصدار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للائحة التنفيذية لنظام حقوق كبار السن ورعايتهم والتي تطبق على من يبلغ الستين عاماً من الرجال والنساء والذين تبلغ نسبتهم حوالى 5% من إجمالي عدد السكان في المملكة، والتي تضمن لهم العيش في بيئة كريمة تحفظ حقوقهم، ومع هذا النظام الجديد أتمنى أن تنشئ لكبار السن مجمعات سكنية ذات رعاية خدمية صحية متميزة في مواقع استراتيجية مطلة على البحر أو على حدائق عامة في أرقى الأحياء تقدم لهم خدمات فندقية على مستوى رفيع تمكّن الأسر الميسورة وغير الميسورة غير القادرة على رعاية كبار السن لديها للاستفادة من هذه الخدمات، على أن تتاح لهم فيها الرعاية الصحية والنفسية اللائقة في بيئة إنسانية آمنة مع الحفاظ على خصوصياتهم وتلبية احتياجاتهم ونوعية حياتهم، مع إمكانية ان يظل كبار السن مندمجين في المجتمع، مع إتاحة الفرصة لهم للاستفادة من بعض برامج التعليم والتدريب الملائمة لهم، وإمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والترفيهية والقانونية؛ لحمايتهم للحفاظ على حقوقهم ورعايتهم وتعزيز استقلاليتهم".

كبار السن قدّموا شبابهم

ويضيف الكاتب: "إن هذه الفئة التي قدّمت للمجتمع العطاء والخبرات والتضحية طيلة فترة شبابها تستحق الرعاية والاحترام على أكمل وجه عند الوصول إلى هذه المرحلة بتوفير كل الخدمات اللازمة لهم".

شركة تأمين لإنشاء المجمعات

ويقدم "دحلان" مقترحه قائلًا: "أقترح أن تطبق فكرة التأمين ضد الشيخوخة للأفراد ابتداءً من مرحلة عملهم حتى تقاعدهم، وقد تكون البداية من شركة التأمين التعاونية التي تملكها الدولة، ولا مانع أن تتوسع بقية شركات التأمين في نفس المجال، أو تنشأ شركات تأمين متخصصة ضد الشيخوخة تبادر بإنشاء هذه المجمعات السكنية المتخصصة لكامل الخدمات. ولإنجاح هذه الفكرة تحتاج في البداية إلى دعم حكومي في توفير الأراضي الملائمة لتقديم بعض من الدعم للشركات المنفذة لهذه المشاريع".

24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
06:43 PM

بأموال تأمينهم وأراضي الدولة.. "دحلان" يطالب بمجمعات سكنية لكبار السن

A A A
أيمن حسن - الرياض
7
2,275

يطالب الكاتب الصحفي عبدالله صادق دحلان بإنشاء مجمعات سكنية مخصصة لكبار السن، تكون ذات رعاية خدمية صحية متميزة في أحياء راقية، تقدم لهم فيها خدمات فندقية، وأن يبدأ التطبيق بشركة يدفع فيها الموظفون مبالغ شهرية للتأمين ضد الشيخوخة، وتكون أول مهمة للشركة إنشاء هذه المجمعات.

مجمعات سكنية لكبار السن

وفي مقاله "كبار السن أولى بالرعاية" بصحيفة "المدينة"، يقول "دحلان": "ما أطرحه اليوم يتماشى مع التوجه الحكيم لقيادة المملكة بإصدار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للائحة التنفيذية لنظام حقوق كبار السن ورعايتهم والتي تطبق على من يبلغ الستين عاماً من الرجال والنساء والذين تبلغ نسبتهم حوالى 5% من إجمالي عدد السكان في المملكة، والتي تضمن لهم العيش في بيئة كريمة تحفظ حقوقهم، ومع هذا النظام الجديد أتمنى أن تنشئ لكبار السن مجمعات سكنية ذات رعاية خدمية صحية متميزة في مواقع استراتيجية مطلة على البحر أو على حدائق عامة في أرقى الأحياء تقدم لهم خدمات فندقية على مستوى رفيع تمكّن الأسر الميسورة وغير الميسورة غير القادرة على رعاية كبار السن لديها للاستفادة من هذه الخدمات، على أن تتاح لهم فيها الرعاية الصحية والنفسية اللائقة في بيئة إنسانية آمنة مع الحفاظ على خصوصياتهم وتلبية احتياجاتهم ونوعية حياتهم، مع إمكانية ان يظل كبار السن مندمجين في المجتمع، مع إتاحة الفرصة لهم للاستفادة من بعض برامج التعليم والتدريب الملائمة لهم، وإمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية والترفيهية والقانونية؛ لحمايتهم للحفاظ على حقوقهم ورعايتهم وتعزيز استقلاليتهم".

كبار السن قدّموا شبابهم

ويضيف الكاتب: "إن هذه الفئة التي قدّمت للمجتمع العطاء والخبرات والتضحية طيلة فترة شبابها تستحق الرعاية والاحترام على أكمل وجه عند الوصول إلى هذه المرحلة بتوفير كل الخدمات اللازمة لهم".

شركة تأمين لإنشاء المجمعات

ويقدم "دحلان" مقترحه قائلًا: "أقترح أن تطبق فكرة التأمين ضد الشيخوخة للأفراد ابتداءً من مرحلة عملهم حتى تقاعدهم، وقد تكون البداية من شركة التأمين التعاونية التي تملكها الدولة، ولا مانع أن تتوسع بقية شركات التأمين في نفس المجال، أو تنشأ شركات تأمين متخصصة ضد الشيخوخة تبادر بإنشاء هذه المجمعات السكنية المتخصصة لكامل الخدمات. ولإنجاح هذه الفكرة تحتاج في البداية إلى دعم حكومي في توفير الأراضي الملائمة لتقديم بعض من الدعم للشركات المنفذة لهذه المشاريع".

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