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هل قام معهد علم الفيروسات بالصين بتصنيع سلالة "كورونا" القاتلة وتسريبها؟

نفى الاتهامات ووصفها بـ"الكاذبة"

نفى معهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، الاتهامات الموجَّهة إليه بتصنيع السلالة الجديدة القاتلة لفيروس "كورونا" وتسريبها.

وردَّ معهد ووهان بالنفي على "نظريات المؤامرة والشائعات" التي تتهمه بتصنيع السلالة الجديدة القاتلة لفيروس "كورونا" وتسريبها.

وأصدر المعهد بيانًا رفَضَ فيه هذه الاتهامات؛ واصفًا إياها بـ"الكاذبة"؛ مؤكدًا أن ضمير موظفيه مرتاح تمامًا.

معهد ووهان لعلم الفيروسات الصين فيروس كورونا الجديد

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هل قام معهد علم الفيروسات بالصين بتصنيع سلالة "كورونا" القاتلة وتسريبها؟
سبق

نفى معهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، الاتهامات الموجَّهة إليه بتصنيع السلالة الجديدة القاتلة لفيروس "كورونا" وتسريبها.

وردَّ معهد ووهان بالنفي على "نظريات المؤامرة والشائعات" التي تتهمه بتصنيع السلالة الجديدة القاتلة لفيروس "كورونا" وتسريبها.

وأصدر المعهد بيانًا رفَضَ فيه هذه الاتهامات؛ واصفًا إياها بـ"الكاذبة"؛ مؤكدًا أن ضمير موظفيه مرتاح تمامًا.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
09:04 AM

هل قام معهد علم الفيروسات بالصين بتصنيع سلالة "كورونا" القاتلة وتسريبها؟

نفى الاتهامات ووصفها بـ"الكاذبة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,776

نفى معهد ووهان لعلم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، الاتهامات الموجَّهة إليه بتصنيع السلالة الجديدة القاتلة لفيروس "كورونا" وتسريبها.

وردَّ معهد ووهان بالنفي على "نظريات المؤامرة والشائعات" التي تتهمه بتصنيع السلالة الجديدة القاتلة لفيروس "كورونا" وتسريبها.

وأصدر المعهد بيانًا رفَضَ فيه هذه الاتهامات؛ واصفًا إياها بـ"الكاذبة"؛ مؤكدًا أن ضمير موظفيه مرتاح تمامًا.

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