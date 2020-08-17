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الدفاع المدني بجازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية على اخدى القرى الحدودية دون إصابات أو وفيات

نتج عنه تضرر منزلين متجاورين ومركبة إثر الشظايا المتطايرة

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، نتج عنه تضرر منزلين متجاورين ومركبة إثر الشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات ـ ولله الحمد ـ وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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الدفاع المدني بجازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية على اخدى القرى الحدودية دون إصابات أو وفيات
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، نتج عنه تضرر منزلين متجاورين ومركبة إثر الشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات ـ ولله الحمد ـ وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
07:56 PM

الدفاع المدني بجازان: سقوط مقذوف عسكري أطلقته الميليشيا الحوثية على اخدى القرى الحدودية دون إصابات أو وفيات

نتج عنه تضرر منزلين متجاورين ومركبة إثر الشظايا المتطايرة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، نتج عنه تضرر منزلين متجاورين ومركبة إثر الشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات ـ ولله الحمد ـ وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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