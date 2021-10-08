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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الـ ٥ مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: الرايس والعيص وينبع وينبع النخل، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ ٥ مساءً.

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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: الرايس والعيص وينبع وينبع النخل، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ ٥ مساءً.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
01:18 PM
اخر تعديل
08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
03:10 PM

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الـ ٥ مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمنطقة المدينة المنوّرة، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات: الرايس والعيص وينبع وينبع النخل، تبدأ الساعة الـ ٩ صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ ٥ مساءً.

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