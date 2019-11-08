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الشيخ الشمالي في ذمة الله

أحد أعيان محافظة البكيرية

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الشيخ إبراهيم بن محمد الشمالي أحد أعيان محافظة البكيرية بمنطقة القصيم بعد معاناة طويلة مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة مساء اليوم بعد صلاة العشاء مباشرة في جامع البصيلي في البكيرية ودفن بمقبرة البكيرية.

سبق تتقدم بالتعازي لأسرة الشمالي والعزاء موصول لابنه علي الشمالي وإخوانه. وللتواصل مع علي جوال 0503139411 .

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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الشيخ الشمالي في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الشيخ إبراهيم بن محمد الشمالي أحد أعيان محافظة البكيرية بمنطقة القصيم بعد معاناة طويلة مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة مساء اليوم بعد صلاة العشاء مباشرة في جامع البصيلي في البكيرية ودفن بمقبرة البكيرية.

سبق تتقدم بالتعازي لأسرة الشمالي والعزاء موصول لابنه علي الشمالي وإخوانه. وللتواصل مع علي جوال 0503139411 .

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
09:18 PM

الشيخ الشمالي في ذمة الله

أحد أعيان محافظة البكيرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الشيخ إبراهيم بن محمد الشمالي أحد أعيان محافظة البكيرية بمنطقة القصيم بعد معاناة طويلة مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة مساء اليوم بعد صلاة العشاء مباشرة في جامع البصيلي في البكيرية ودفن بمقبرة البكيرية.

سبق تتقدم بالتعازي لأسرة الشمالي والعزاء موصول لابنه علي الشمالي وإخوانه. وللتواصل مع علي جوال 0503139411 .

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وموتى المسلمين.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

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