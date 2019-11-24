"فيفا" يحدد الاثنين المقبل موعداً لقرعة مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية، المقررة في الإمارات، يوم الاثنين المقبل المصادف الـ29 من نوفمبر الجاري .

وذكر (فيفا) في بيان إعلامي ,اليوم الأربعاء، أن البطولة من المقرر إقامتها أوائل عام 2022، حيث سيتم تأكيد مواعيد مباريات البطولة قبل إجراء القرعة.

وأضاف (فيفا) أن الأندية التي تأكد مشاركتها في النسخة المقبلة للمسابقة هي الهلال السعودي، بطل آسيا، والأهلي المصري، بطل إفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي، بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي، بطل دوري أبطال كونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذي تم ترشيحه من جانب اللجنة التنفيذية باتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم عقب إلغاء دوري الأبطال هناك، بالإضافة للجزيرة، حامل لقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، ممثلاً عن البلد المضيف.

ويكتمل عقد الأندية المشاركة في مونديال 2021 للأندية، بمعرفة بطل أمريكا اللاتينية الذي سيتحدد في 27 نوفمبر الجاري، وهو الموعد المحدد لنهائي كوبا ليبرتادوريس، بين فريقي بالميراس وفلامينغو البرازيليين.

وأوضح (فيفا): سيتم تقديم الحفل من قبل مقدمة البرامج والصحفية سامانثا جونسون وسينضم إليها خايمي يارزا، مدير مسابقات (فيفا)، الذي سيجري القرعة ويساعده فيها جون تيري، قائد تشيلسي السابق، الحائز على العديد من الألقاب، الذي خاض 78 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.