النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فيفا" يحدد الاثنين المقبل موعداً لقرعة مونديال الأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية، المقررة في الإمارات، يوم الاثنين المقبل المصادف الـ29 من نوفمبر الجاري .

وذكر (فيفا) في بيان إعلامي ,اليوم الأربعاء، أن البطولة من المقرر إقامتها أوائل عام 2022، حيث سيتم تأكيد مواعيد مباريات البطولة قبل إجراء القرعة.

وأضاف (فيفا) أن الأندية التي تأكد مشاركتها في النسخة المقبلة للمسابقة هي الهلال السعودي، بطل آسيا، والأهلي المصري، بطل إفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي، بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي، بطل دوري أبطال كونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذي تم ترشيحه من جانب اللجنة التنفيذية باتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم عقب إلغاء دوري الأبطال هناك، بالإضافة للجزيرة، حامل لقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، ممثلاً عن البلد المضيف.

ويكتمل عقد الأندية المشاركة في مونديال 2021 للأندية، بمعرفة بطل أمريكا اللاتينية الذي سيتحدد في 27 نوفمبر الجاري، وهو الموعد المحدد لنهائي كوبا ليبرتادوريس، بين فريقي بالميراس وفلامينغو البرازيليين.

وأوضح (فيفا): سيتم تقديم الحفل من قبل مقدمة البرامج والصحفية سامانثا جونسون وسينضم إليها خايمي يارزا، مدير مسابقات (فيفا)، الذي سيجري القرعة ويساعده فيها جون تيري، قائد تشيلسي السابق، الحائز على العديد من الألقاب، الذي خاض 78 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
"فيفا" يحدد الاثنين المقبل موعداً لقرعة مونديال الأندية
سبق

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية، المقررة في الإمارات، يوم الاثنين المقبل المصادف الـ29 من نوفمبر الجاري .

وذكر (فيفا) في بيان إعلامي ,اليوم الأربعاء، أن البطولة من المقرر إقامتها أوائل عام 2022، حيث سيتم تأكيد مواعيد مباريات البطولة قبل إجراء القرعة.

وأضاف (فيفا) أن الأندية التي تأكد مشاركتها في النسخة المقبلة للمسابقة هي الهلال السعودي، بطل آسيا، والأهلي المصري، بطل إفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي، بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي، بطل دوري أبطال كونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذي تم ترشيحه من جانب اللجنة التنفيذية باتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم عقب إلغاء دوري الأبطال هناك، بالإضافة للجزيرة، حامل لقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، ممثلاً عن البلد المضيف.

ويكتمل عقد الأندية المشاركة في مونديال 2021 للأندية، بمعرفة بطل أمريكا اللاتينية الذي سيتحدد في 27 نوفمبر الجاري، وهو الموعد المحدد لنهائي كوبا ليبرتادوريس، بين فريقي بالميراس وفلامينغو البرازيليين.

وأوضح (فيفا): سيتم تقديم الحفل من قبل مقدمة البرامج والصحفية سامانثا جونسون وسينضم إليها خايمي يارزا، مدير مسابقات (فيفا)، الذي سيجري القرعة ويساعده فيها جون تيري، قائد تشيلسي السابق، الحائز على العديد من الألقاب، الذي خاض 78 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

24 نوفمبر 2021 - 19 ربيع الآخر 1443
08:59 PM

"فيفا" يحدد الاثنين المقبل موعداً لقرعة مونديال الأندية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
22
863

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية، المقررة في الإمارات، يوم الاثنين المقبل المصادف الـ29 من نوفمبر الجاري .

وذكر (فيفا) في بيان إعلامي ,اليوم الأربعاء، أن البطولة من المقرر إقامتها أوائل عام 2022، حيث سيتم تأكيد مواعيد مباريات البطولة قبل إجراء القرعة.

وأضاف (فيفا) أن الأندية التي تأكد مشاركتها في النسخة المقبلة للمسابقة هي الهلال السعودي، بطل آسيا، والأهلي المصري، بطل إفريقيا، وتشيلسي الإنجليزي، بطل أوروبا، ومونتيري المكسيكي، بطل دوري أبطال كونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، الذي تم ترشيحه من جانب اللجنة التنفيذية باتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم عقب إلغاء دوري الأبطال هناك، بالإضافة للجزيرة، حامل لقب الدوري الإماراتي في الموسم الماضي، ممثلاً عن البلد المضيف.

ويكتمل عقد الأندية المشاركة في مونديال 2021 للأندية، بمعرفة بطل أمريكا اللاتينية الذي سيتحدد في 27 نوفمبر الجاري، وهو الموعد المحدد لنهائي كوبا ليبرتادوريس، بين فريقي بالميراس وفلامينغو البرازيليين.

وأوضح (فيفا): سيتم تقديم الحفل من قبل مقدمة البرامج والصحفية سامانثا جونسون وسينضم إليها خايمي يارزا، مدير مسابقات (فيفا)، الذي سيجري القرعة ويساعده فيها جون تيري، قائد تشيلسي السابق، الحائز على العديد من الألقاب، الذي خاض 78 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,820
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,338
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,238
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,273

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة