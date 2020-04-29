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"الغذاء والدواء" تضبط 64 طن منتجات غذائية مخالفة بمستودع بتبوك

بعضها منتهية الصلاحية وأخرى لوجود مواد مجهولة المصدر

رصدت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة مستودعاً في #تبوك، وضبطت بداخله 64 طناً من المنتجات الغذائية المخالفة، بعضها منتهية الصلاحية، وأخرى لوجود مواد مجهولة المصدر.

وبحسب تغريدة للهيئة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، تمّت إحالة المنشأة للجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

الغذاء والدواء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء" تضبط 64 طن منتجات غذائية مخالفة بمستودع بتبوك
سبق

رصدت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة مستودعاً في #تبوك، وضبطت بداخله 64 طناً من المنتجات الغذائية المخالفة، بعضها منتهية الصلاحية، وأخرى لوجود مواد مجهولة المصدر.

وبحسب تغريدة للهيئة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، تمّت إحالة المنشأة للجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
02:08 PM

"الغذاء والدواء" تضبط 64 طن منتجات غذائية مخالفة بمستودع بتبوك

بعضها منتهية الصلاحية وأخرى لوجود مواد مجهولة المصدر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رصدت هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة التجارة مستودعاً في #تبوك، وضبطت بداخله 64 طناً من المنتجات الغذائية المخالفة، بعضها منتهية الصلاحية، وأخرى لوجود مواد مجهولة المصدر.

وبحسب تغريدة للهيئة على حسابها بمنصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء، تمّت إحالة المنشأة للجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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