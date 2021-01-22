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محافظ المويه يفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق"

بحضور مدير هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة

فعّل محافظ الموية أحمد بن عبدالله آل عبدالدائم، حملة "الخوارج شرار الخلق" بالمحافظة، بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، وذلك عبر منصّات التواصل الاجتماعي واللوحات الإلكترونية والمعارض الذكية ووسائل النشر الحديثة.

وأطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حملة "الخوارج شرار الخلق"، ودشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

وألقى "العمري"، بمحافظة المويه، محاضرة تناول فيها فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم، ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالّة والهدّامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

وحذّر من التحزُّب والانتماء إلى الجماعات الضالة وخطورة الخوارج وأفكارهم.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة "السند"، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

محافظ الموية أحمد بن عبدالله آل عبدالدائم

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ المويه يفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق"
سبق

فعّل محافظ الموية أحمد بن عبدالله آل عبدالدائم، حملة "الخوارج شرار الخلق" بالمحافظة، بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، وذلك عبر منصّات التواصل الاجتماعي واللوحات الإلكترونية والمعارض الذكية ووسائل النشر الحديثة.

وأطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حملة "الخوارج شرار الخلق"، ودشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

وألقى "العمري"، بمحافظة المويه، محاضرة تناول فيها فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم، ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالّة والهدّامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

وحذّر من التحزُّب والانتماء إلى الجماعات الضالة وخطورة الخوارج وأفكارهم.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة "السند"، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
05:21 PM

محافظ المويه يفعّل حملة "الخوارج شرار الخلق"

بحضور مدير هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة مكة

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هادي العصيمي - الطائف
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فعّل محافظ الموية أحمد بن عبدالله آل عبدالدائم، حملة "الخوارج شرار الخلق" بالمحافظة، بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري، وذلك عبر منصّات التواصل الاجتماعي واللوحات الإلكترونية والمعارض الذكية ووسائل النشر الحديثة.

وأطلق الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حملة "الخوارج شرار الخلق"، ودشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.

وتهدف الحملة إلى تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف، وتعزيز وعي منسوبي الرئاسة العامة والمجتمع بخطرهم.

وألقى "العمري"، بمحافظة المويه، محاضرة تناول فيها فضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم، ودور المملكة العربية السعودية في محاربة الأفكار الضالّة والهدّامة وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

وحذّر من التحزُّب والانتماء إلى الجماعات الضالة وخطورة الخوارج وأفكارهم.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة "السند"، وتأتي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

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