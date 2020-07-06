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لمدة موسم رياضي واحد.. النصر يجدد عقد الأسترالي "جونز"

توصلت إدارة نادي النصر، اليوم الاثنين، مع الأسترالي براد جونز حارس مرمى الفريق الكروي الأول، إلى حل مرض للطرفين، من أجل تجديد عقد الأخير المنتهي في 30 يونيو الماضي لمدة موسم رياضي واحد.


وجاء التوقيع مع جونز بناء على طلب من المدير الفني للفريق البرتغالي فيتوريا، بعد العروض الجيدة التي قدمها جونز مع الفريق.

الجدير بالذكر أن النصر يأتي في المركز الثاني في سلم ترتيب فرق الدوري، برصيد 45 نقطة، وينتظره لقاء ( مفترق طرق ) أمام نظيره الهلال، في الخامس من أغسطس المقبل.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لمدة موسم رياضي واحد.. النصر يجدد عقد الأسترالي "جونز"
سبق

توصلت إدارة نادي النصر، اليوم الاثنين، مع الأسترالي براد جونز حارس مرمى الفريق الكروي الأول، إلى حل مرض للطرفين، من أجل تجديد عقد الأخير المنتهي في 30 يونيو الماضي لمدة موسم رياضي واحد.


وجاء التوقيع مع جونز بناء على طلب من المدير الفني للفريق البرتغالي فيتوريا، بعد العروض الجيدة التي قدمها جونز مع الفريق.

الجدير بالذكر أن النصر يأتي في المركز الثاني في سلم ترتيب فرق الدوري، برصيد 45 نقطة، وينتظره لقاء ( مفترق طرق ) أمام نظيره الهلال، في الخامس من أغسطس المقبل.


06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
10:08 PM

لمدة موسم رياضي واحد.. النصر يجدد عقد الأسترالي "جونز"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توصلت إدارة نادي النصر، اليوم الاثنين، مع الأسترالي براد جونز حارس مرمى الفريق الكروي الأول، إلى حل مرض للطرفين، من أجل تجديد عقد الأخير المنتهي في 30 يونيو الماضي لمدة موسم رياضي واحد.


وجاء التوقيع مع جونز بناء على طلب من المدير الفني للفريق البرتغالي فيتوريا، بعد العروض الجيدة التي قدمها جونز مع الفريق.

الجدير بالذكر أن النصر يأتي في المركز الثاني في سلم ترتيب فرق الدوري، برصيد 45 نقطة، وينتظره لقاء ( مفترق طرق ) أمام نظيره الهلال، في الخامس من أغسطس المقبل.


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