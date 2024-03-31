ديربي "الجنون".. "النصر" يقنص "الهلال" في الوقت القاتل

"العالمي" يعود للصدارة ويقترب من لقب الدوري

تصوير : ماجد البقمي

في واحدة من أقوى مباريات الموسم نجح فريق النصر في قنص الهلال في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بعدما سجل المدافع البرازيلي برونو يوفيني هدف الفوز القاتل في الدقيقة الـ97 من عمر المباراة.

سجَّل أهداف المباراة كل من عبدالرازق حمدالله وبرونو يوفيني "هدفين"، فيما سجل للهلال كل من المدافع علي البليهي وسالم الدوسري.

وبتلك النتيجة يعود النصر لاعتلاء قمة المسابقة بفارق نقطة عن الهلال الذي سقط للمركز الثاني قبل خمس جولات من نهاية المسابقة.

الشوط الأول

شهد ربع الساعة الأول من المباراة هجومًا ضاغطًا من قِبل النصراويين، أسفر عن فرصة هدف محقق، أهدرها اللاعب النيجيريأحمد موسى.

وكان هناك ارتباك واضح في خط دفاع الأزرق حتى أن هناك العديد من الكرات تم تمريرها لصالح لاعبي النصر الذين فشلوا في استغلالها.

هدأ اللعب كثيرًا في ربع الساعة الثاني، وحاول لاعبو الهلال العودة للمباراة، لكن بدون أي فاعلية باستثناء قذيفة أطلقها اللاعب كارلوس إدواردو، ضلت طريقها للمرمى.

عاد الهلال للمباراة في ربع الساعة الأخير من شوط المباراة الأول لكن بدون فاعلية، فيما غابت فرص النصر الخطرة في الشوط الأولالذي تألق فيه من الهلال الإسباني ألبرتو بوتيا، فيما كان امرابط ومايكون ويوفيني الأفضل في الجانب النصراوي.

الشوط الثاني

بدأ شوط المباراة الثاني بإثارة بالغة؛ إذ نجح المغربي عبدالرازق حمدالله في تسجيل الهدف الأول للنصر عن طريق عرضية متقنة من نور الدين امرابط. ولم تمر دقائق قليلة حتى نجح المدافع علي البليهي في تسجيل هدف التعادل قبل أن يعترض لاعبو النصر عليه، ويلجأ الحكم التركي شاكير لتقنية الـ "VAR" التي أيَّدت قراره.

حاول لاعبو النصر العودة من جديد للمباراة، لكن خط دفاع الفريق بدا عليه الارتباك، وكاد يتسبب في هدف قبل أن ينجح سلطان الغنام فيإنقاذ الكرة من أمام غوميز.

تلقى لاعب المحور في الزعيم، اللاعب محمد كنو، البطاقة الحمراء؛ وهو ما تسبب في إجراء تغيير اضطراري بخروج المهاجم غوميز، ودخول اللاعب عبدالملك الخيبري.

نجح المدافع برونو يوفيني في استعادة التفوق لصالح فريقه النصر بعد رأسية قوية، فشل الحارس علي الحبسي في التصدي لها؛ ليتقدم النصر بهدفين قبل أن ينجح اللاعب سالم الدوسري في إعادة فريقه للمباراة بهدف عالمي، راوغ فيه المدافع سلطان الغنام والحارس وليد عبدالله؛ ليتعادل الهلال.

اشتعل ملعب المباراة، وضغط النصر كثيرًا، فيما اعتمد الهلال على الهجمات المرتدة. وظل هذا الوضع قائمًا قبل أن يحتسب الحكم التركي 7 دقائق وقتًا محتسبًا بدلاً من الضائع، ويواصل النصر هجومه الكاسح قبل أن ينجح مدافعه برونو يوفيني في تسجيل هدف الفوز القاتل.