بالصور.. "الحرس الوطني" يتدخَّل لضبط الحركة ومنع التجوُّل في حي "منفوحة"

أقام نقطة تفتيشية تطبيقًا لقرار منع التجوُّل

نجح لواء التدخل السريع الخاص الأول بوزارة الحرس الوطني في منع التجول وضبط الحركة المرورية والراجلة في حي "منفوحة" وسط الرياض بعد عدم تقيُّد عدد من المواطنين بالتوجيهات.

وأقامت القوة نقاط تفتيش أمنية في حي منفوحة تطبيقًا لقرار منع التجول، ورصدًا للمخالفين. واستطاعت في وقت وجيز مكافحة الفيروس بعدم الاختلاط، كما منعت المباسط والتسوُّق هناك.