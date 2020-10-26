النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العربية للتنمية الصناعية" تؤكّد: مواكبة الدول العربية التحولات الرقمية تسهم في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي

"الصقر": مكونات التقنيات الناشئة من ذكاء اصطناعي أهم أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكّدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، أن مواكبة الدول العربية التحولات الرقمية الحادثة في العالم تسهم في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأبرز المدير العام للمنظمة عادل صقر الصقر؛ أمس، أن مكونات التقنيات الناشئة من ذكاء اصطناعي، وإنترنت الأشياء والطباعة رباعية الأبعاد وغيرها، تعد من أهم أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك نظراً لقدرتها على إيجاد وتطوير حلول لعديد من المشكلات، مثل القضاء على الفقر، زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحفيز التصنيع الشامل والمستدام وغيرها.

وأضاف الصقر؛ في بيان نشرته المنظمة، أن هذه التقنيات يجب أن تكون آمنة وصديقة للبيئة، ومتاحة للجميع من حيث إمكانية الوصول والتكلفة، موضحاً أن المنظمة تضع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وفي مقدمة الخدمات التي تقدمها للدول العربية لتمكين المجتمعات من تحقيق وتلبية احتياجاتهم الأساسية، والعمل على تذليل العقبات التي تعوق تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.

وأعلن المدير العام للمنظمة، في هذا السياق، تنظيم ورشة عمل حول "دور التقنيات الناشئة في خدمة أهداف التنمية المستدامة عن بُعد" يوم 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الخبراء العرب والدوليين المتخصصين بهدف تسليط الضوء على أهم التقنيات الناشئة والاستثمارات التي تبنتها الجهات لدعم الابتكار ومواكبة مستجدات الثورة الصناعية الرابعة، ودور هذه التقنيات في تسريع وتيرة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تبادل التجارب والخبرات العالمية في مجال التقنيات الناشئة ومعرفة التحديات التي تعوق تحقيقها في الوطن العربي.

وأكّد الصقر؛ في هذا الصدد، أهمية الاستشراف التكنولوجي والعمل على توطين التكنولوجيا وإدماج العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية المستدامة، بما يعزّز القدرة التنافسية ويدفع عجلة النمو للدول العربية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"العربية للتنمية الصناعية" تؤكّد: مواكبة الدول العربية التحولات الرقمية تسهم في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي
سبق

أكّدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، أن مواكبة الدول العربية التحولات الرقمية الحادثة في العالم تسهم في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأبرز المدير العام للمنظمة عادل صقر الصقر؛ أمس، أن مكونات التقنيات الناشئة من ذكاء اصطناعي، وإنترنت الأشياء والطباعة رباعية الأبعاد وغيرها، تعد من أهم أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك نظراً لقدرتها على إيجاد وتطوير حلول لعديد من المشكلات، مثل القضاء على الفقر، زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحفيز التصنيع الشامل والمستدام وغيرها.

وأضاف الصقر؛ في بيان نشرته المنظمة، أن هذه التقنيات يجب أن تكون آمنة وصديقة للبيئة، ومتاحة للجميع من حيث إمكانية الوصول والتكلفة، موضحاً أن المنظمة تضع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وفي مقدمة الخدمات التي تقدمها للدول العربية لتمكين المجتمعات من تحقيق وتلبية احتياجاتهم الأساسية، والعمل على تذليل العقبات التي تعوق تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.

وأعلن المدير العام للمنظمة، في هذا السياق، تنظيم ورشة عمل حول "دور التقنيات الناشئة في خدمة أهداف التنمية المستدامة عن بُعد" يوم 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الخبراء العرب والدوليين المتخصصين بهدف تسليط الضوء على أهم التقنيات الناشئة والاستثمارات التي تبنتها الجهات لدعم الابتكار ومواكبة مستجدات الثورة الصناعية الرابعة، ودور هذه التقنيات في تسريع وتيرة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تبادل التجارب والخبرات العالمية في مجال التقنيات الناشئة ومعرفة التحديات التي تعوق تحقيقها في الوطن العربي.

وأكّد الصقر؛ في هذا الصدد، أهمية الاستشراف التكنولوجي والعمل على توطين التكنولوجيا وإدماج العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية المستدامة، بما يعزّز القدرة التنافسية ويدفع عجلة النمو للدول العربية.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
08:21 AM

"العربية للتنمية الصناعية" تؤكّد: مواكبة الدول العربية التحولات الرقمية تسهم في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي

"الصقر": مكونات التقنيات الناشئة من ذكاء اصطناعي أهم أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرباط
0
166

أكّدت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، أن مواكبة الدول العربية التحولات الرقمية الحادثة في العالم تسهم في دفع النمو الاقتصادي والاجتماعي.

وأبرز المدير العام للمنظمة عادل صقر الصقر؛ أمس، أن مكونات التقنيات الناشئة من ذكاء اصطناعي، وإنترنت الأشياء والطباعة رباعية الأبعاد وغيرها، تعد من أهم أدوات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك نظراً لقدرتها على إيجاد وتطوير حلول لعديد من المشكلات، مثل القضاء على الفقر، زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحفيز التصنيع الشامل والمستدام وغيرها.

وأضاف الصقر؛ في بيان نشرته المنظمة، أن هذه التقنيات يجب أن تكون آمنة وصديقة للبيئة، ومتاحة للجميع من حيث إمكانية الوصول والتكلفة، موضحاً أن المنظمة تضع تنفيذ أجندة التنمية المستدامة على رأس أولوياتها، وفي مقدمة الخدمات التي تقدمها للدول العربية لتمكين المجتمعات من تحقيق وتلبية احتياجاتهم الأساسية، والعمل على تذليل العقبات التي تعوق تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية.

وأعلن المدير العام للمنظمة، في هذا السياق، تنظيم ورشة عمل حول "دور التقنيات الناشئة في خدمة أهداف التنمية المستدامة عن بُعد" يوم 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة نخبة من الخبراء العرب والدوليين المتخصصين بهدف تسليط الضوء على أهم التقنيات الناشئة والاستثمارات التي تبنتها الجهات لدعم الابتكار ومواكبة مستجدات الثورة الصناعية الرابعة، ودور هذه التقنيات في تسريع وتيرة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وكذلك تبادل التجارب والخبرات العالمية في مجال التقنيات الناشئة ومعرفة التحديات التي تعوق تحقيقها في الوطن العربي.

وأكّد الصقر؛ في هذا الصدد، أهمية الاستشراف التكنولوجي والعمل على توطين التكنولوجيا وإدماج العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية المستدامة، بما يعزّز القدرة التنافسية ويدفع عجلة النمو للدول العربية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,766
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,010
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,101

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة