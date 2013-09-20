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أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة

قالت: يهدف إلى توفير حركة مرورية حرة وانسيابية تماشيًا مع أحدث النظم المتبعة عالميًّا

باشرت أمانة منطقة القصيم، أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر الصديق بمدينة بريدة؛ وذلك ضمن المرحلة الثانية من تطوير تقاطعات طريق الملك سلمان عبر تطبيق المخطط الاستراتيجي للنقل لمدينة بريدة؛ بهدف تسهيل الحركة والحد من الاختناقات المرورية.

ويهدف المشروع إلى توفير حركة مرورية حرة وانسيابية على طريق الملك سلمان "غربًا- شرقًا"، الذي يرتبط بعدة طرق؛ حيث يعد طريق الملك سلمان من الطرق المهمة والحيوية بمدينة بريدة؛ إذ سيسهم المشروع في إيجاد الحلول المرورية، تماشيًا مع أحدث النظم المتبعة عالميًّا، وتسهيلًا لحركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية عند التقاطعات التي تقع على هذا الطريق، مع الحفاظ على السلامة العامة لشاغلي هذه المنطقة والزوار من ناحية التصميم والكفاءة.

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أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة
سبق

باشرت أمانة منطقة القصيم، أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر الصديق بمدينة بريدة؛ وذلك ضمن المرحلة الثانية من تطوير تقاطعات طريق الملك سلمان عبر تطبيق المخطط الاستراتيجي للنقل لمدينة بريدة؛ بهدف تسهيل الحركة والحد من الاختناقات المرورية.

ويهدف المشروع إلى توفير حركة مرورية حرة وانسيابية على طريق الملك سلمان "غربًا- شرقًا"، الذي يرتبط بعدة طرق؛ حيث يعد طريق الملك سلمان من الطرق المهمة والحيوية بمدينة بريدة؛ إذ سيسهم المشروع في إيجاد الحلول المرورية، تماشيًا مع أحدث النظم المتبعة عالميًّا، وتسهيلًا لحركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية عند التقاطعات التي تقع على هذا الطريق، مع الحفاظ على السلامة العامة لشاغلي هذه المنطقة والزوار من ناحية التصميم والكفاءة.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
11:40 AM

أمانة القصيم تباشر أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر في بريدة

قالت: يهدف إلى توفير حركة مرورية حرة وانسيابية تماشيًا مع أحدث النظم المتبعة عالميًّا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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باشرت أمانة منطقة القصيم، أعمال تطوير تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق أبو بكر الصديق بمدينة بريدة؛ وذلك ضمن المرحلة الثانية من تطوير تقاطعات طريق الملك سلمان عبر تطبيق المخطط الاستراتيجي للنقل لمدينة بريدة؛ بهدف تسهيل الحركة والحد من الاختناقات المرورية.

ويهدف المشروع إلى توفير حركة مرورية حرة وانسيابية على طريق الملك سلمان "غربًا- شرقًا"، الذي يرتبط بعدة طرق؛ حيث يعد طريق الملك سلمان من الطرق المهمة والحيوية بمدينة بريدة؛ إذ سيسهم المشروع في إيجاد الحلول المرورية، تماشيًا مع أحدث النظم المتبعة عالميًّا، وتسهيلًا لحركة المركبات والحد من الاختناقات المرورية عند التقاطعات التي تقع على هذا الطريق، مع الحفاظ على السلامة العامة لشاغلي هذه المنطقة والزوار من ناحية التصميم والكفاءة.

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