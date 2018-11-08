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أمير جازان يعزي أسرة الشهيد "خوري"

استشهد بالحد الجنوبي مدافعًا عن دينه ووطنه

سلم محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، برقية عزاء ومواساة من أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لذوي الشهيد عادل بن محمد عمر خوري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ صامطة اليوم، لمنزل أسرة الشهيد بقرية الدغارير.

وعبر ذوو الشهيد "الخوري" عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله- في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، ومثمنين تعزية أمير المنطقة وتلمس احتياجاتهم.

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أمير جازان يعزي أسرة الشهيد "خوري"
سبق

سلم محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، برقية عزاء ومواساة من أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لذوي الشهيد عادل بن محمد عمر خوري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ صامطة اليوم، لمنزل أسرة الشهيد بقرية الدغارير.

وعبر ذوو الشهيد "الخوري" عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله- في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، ومثمنين تعزية أمير المنطقة وتلمس احتياجاتهم.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
07:59 PM

أمير جازان يعزي أسرة الشهيد "خوري"

استشهد بالحد الجنوبي مدافعًا عن دينه ووطنه

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محمد طيران - جازان
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سلم محافظ صامطة، أحمد بن عبدالله زعلة، برقية عزاء ومواساة من أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لذوي الشهيد عادل بن محمد عمر خوري، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال أداء عمله بالحد الجنوبي.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ صامطة اليوم، لمنزل أسرة الشهيد بقرية الدغارير.

وعبر ذوو الشهيد "الخوري" عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده -رحمه الله- في ميادين الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، ومثمنين تعزية أمير المنطقة وتلمس احتياجاتهم.

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