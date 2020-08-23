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2000 مقعد بانتظار المتقدمين لتقنية جدة للفصل التدريبي الأول

"السريعي": لاستيعاب أكبر عدد من الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية

رفعت الكلية التقنية بجدة الطاقة الاستيعابية لها بنسبة ٦٢ % للفصل التدريبي الأول لهذا العام التدريبي 1441 / 1442هـ، في مرحلتَي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي ليصل إجمالي المقاعد التدريبية المتاحة إلى ٢٠٠٠ مقعد.

وأوضح عميد الكلية التقنية بجدة المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، أن هذا التوسع يأتي استجابة لخطط وبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرامية إلى استيعاب أكبر عدد من الراغبين في الالتحاق بها وفق البرامج التدريبية المتوافقة مع المعايير العالمية للتدريب التي تأتي تزامناً مع النمو المطرد في الاتجاهات الجديدة لسوق العمل في المملكة وتطوره المتسارع في المجالات التقنية والتنموية المتلاحقة.

وأشار السريعي؛ إلى أن التخصصات المتاحة بالكلية، هي: قسم التقنية الإدارية ويشمل تخصصات: التسويق، والإدارة المكتبية، والمحاسبة، وقسم التقنية الكهربائية ويشمل تحصص القوى الكهربائية وقسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي التقنية المدنية والتقنية المعمارية وقسم تقنية الفندقة والسياحة ويشمل تخصصي إدارة الفنادق والسفر والسياحة وقسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصصي التبريد والتكييف وتقنية الإنتاج وقسم ميكانيكا السيارات وقسم الصحة والسلامة والمهنية.

وتابع، اتخذت الكلية كامل التدابير لضمان التأكد من أن جميع المتدربين وأعضاء الهيئة التدريبية والإدارية والمراجعين ملتزمون بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع حيث أنهت الكلية استعداداتها كافة لانطلاق التدريب مع بداية الأسبوع القادم وسيتم التدريب عن بعد للمواد النظرية، أما المواد العملية فسيكون حضورياً في المعامل والورش وفق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية، ومنها فحص درجة الحرارة للمتدرب وارتداء الكمامة طوال فترة وجوده بالكلية، في حين سيتم إنهاء إجراءاتهم ومعاملاتهم وخدماتهم عن بعد وعبر برنامج الخدمات الإلكترونية للمتدربين بالكلية https://ts.jct.edu.sa

وحول استقبال وتهيئة المتدربين المستجدين أبان السريعي؛ بأنه سيكون وفق مجموعات من ٣٠ إلى ٥٠ متدرباً عبر ٤ مواقع مع تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية وسيتم تنفيذ برنامج التهيئة لكل مجموعة لمدة ساعة ونصف ولمدة ٥ أيام كاملة خلال الأسبوع المقبل.

الكلية التقنية بجدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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2000 مقعد بانتظار المتقدمين لتقنية جدة للفصل التدريبي الأول
سبق

رفعت الكلية التقنية بجدة الطاقة الاستيعابية لها بنسبة ٦٢ % للفصل التدريبي الأول لهذا العام التدريبي 1441 / 1442هـ، في مرحلتَي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي ليصل إجمالي المقاعد التدريبية المتاحة إلى ٢٠٠٠ مقعد.

وأوضح عميد الكلية التقنية بجدة المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، أن هذا التوسع يأتي استجابة لخطط وبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرامية إلى استيعاب أكبر عدد من الراغبين في الالتحاق بها وفق البرامج التدريبية المتوافقة مع المعايير العالمية للتدريب التي تأتي تزامناً مع النمو المطرد في الاتجاهات الجديدة لسوق العمل في المملكة وتطوره المتسارع في المجالات التقنية والتنموية المتلاحقة.

وأشار السريعي؛ إلى أن التخصصات المتاحة بالكلية، هي: قسم التقنية الإدارية ويشمل تخصصات: التسويق، والإدارة المكتبية، والمحاسبة، وقسم التقنية الكهربائية ويشمل تحصص القوى الكهربائية وقسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي التقنية المدنية والتقنية المعمارية وقسم تقنية الفندقة والسياحة ويشمل تخصصي إدارة الفنادق والسفر والسياحة وقسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصصي التبريد والتكييف وتقنية الإنتاج وقسم ميكانيكا السيارات وقسم الصحة والسلامة والمهنية.

وتابع، اتخذت الكلية كامل التدابير لضمان التأكد من أن جميع المتدربين وأعضاء الهيئة التدريبية والإدارية والمراجعين ملتزمون بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع حيث أنهت الكلية استعداداتها كافة لانطلاق التدريب مع بداية الأسبوع القادم وسيتم التدريب عن بعد للمواد النظرية، أما المواد العملية فسيكون حضورياً في المعامل والورش وفق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية، ومنها فحص درجة الحرارة للمتدرب وارتداء الكمامة طوال فترة وجوده بالكلية، في حين سيتم إنهاء إجراءاتهم ومعاملاتهم وخدماتهم عن بعد وعبر برنامج الخدمات الإلكترونية للمتدربين بالكلية https://ts.jct.edu.sa

وحول استقبال وتهيئة المتدربين المستجدين أبان السريعي؛ بأنه سيكون وفق مجموعات من ٣٠ إلى ٥٠ متدرباً عبر ٤ مواقع مع تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية وسيتم تنفيذ برنامج التهيئة لكل مجموعة لمدة ساعة ونصف ولمدة ٥ أيام كاملة خلال الأسبوع المقبل.

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
10:19 AM

2000 مقعد بانتظار المتقدمين لتقنية جدة للفصل التدريبي الأول

"السريعي": لاستيعاب أكبر عدد من الراغبين في الالتحاق بالبرامج التدريبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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رفعت الكلية التقنية بجدة الطاقة الاستيعابية لها بنسبة ٦٢ % للفصل التدريبي الأول لهذا العام التدريبي 1441 / 1442هـ، في مرحلتَي الدبلوم والبكالوريوس الصباحي والمسائي ليصل إجمالي المقاعد التدريبية المتاحة إلى ٢٠٠٠ مقعد.

وأوضح عميد الكلية التقنية بجدة المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي، أن هذا التوسع يأتي استجابة لخطط وبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الرامية إلى استيعاب أكبر عدد من الراغبين في الالتحاق بها وفق البرامج التدريبية المتوافقة مع المعايير العالمية للتدريب التي تأتي تزامناً مع النمو المطرد في الاتجاهات الجديدة لسوق العمل في المملكة وتطوره المتسارع في المجالات التقنية والتنموية المتلاحقة.

وأشار السريعي؛ إلى أن التخصصات المتاحة بالكلية، هي: قسم التقنية الإدارية ويشمل تخصصات: التسويق، والإدارة المكتبية، والمحاسبة، وقسم التقنية الكهربائية ويشمل تحصص القوى الكهربائية وقسم التقنية المدنية والمعمارية ويشمل تخصصي التقنية المدنية والتقنية المعمارية وقسم تقنية الفندقة والسياحة ويشمل تخصصي إدارة الفنادق والسفر والسياحة وقسم التقنية الميكانيكية ويشمل تخصصي التبريد والتكييف وتقنية الإنتاج وقسم ميكانيكا السيارات وقسم الصحة والسلامة والمهنية.

وتابع، اتخذت الكلية كامل التدابير لضمان التأكد من أن جميع المتدربين وأعضاء الهيئة التدريبية والإدارية والمراجعين ملتزمون بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع حيث أنهت الكلية استعداداتها كافة لانطلاق التدريب مع بداية الأسبوع القادم وسيتم التدريب عن بعد للمواد النظرية، أما المواد العملية فسيكون حضورياً في المعامل والورش وفق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية، ومنها فحص درجة الحرارة للمتدرب وارتداء الكمامة طوال فترة وجوده بالكلية، في حين سيتم إنهاء إجراءاتهم ومعاملاتهم وخدماتهم عن بعد وعبر برنامج الخدمات الإلكترونية للمتدربين بالكلية https://ts.jct.edu.sa

وحول استقبال وتهيئة المتدربين المستجدين أبان السريعي؛ بأنه سيكون وفق مجموعات من ٣٠ إلى ٥٠ متدرباً عبر ٤ مواقع مع تطبيق الإجراءات الصحية الاحترازية وسيتم تنفيذ برنامج التهيئة لكل مجموعة لمدة ساعة ونصف ولمدة ٥ أيام كاملة خلال الأسبوع المقبل.

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