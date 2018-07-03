"كفاءة الطاقة" تبحث آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي

زودها بملخص عن المواصفات واللوائح الفنية الخاصة المطلوب تحقيقها بقطاع المباني

يعقد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" غداً الأربعاء ورشة عمل عن آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي بحضور ممثلي الجهات الحكومية وذلك بهدف إيضاح المعايير اللازمة لرفع كفاءة استهلاك الكهرباء في كافة المرافق والمنشآت الحكومية القائمة وآليات تطبيقها، وايصال الرسائل التوعوية التي يصدرها المركز عن ترشيد استهلاك الطاقة لمنسوبي الجهات .

ويأتي انعقاد الورشة حرصاً من المركز على تطبيق آلية ترشيد استهلاك الكهرباء في القطاع الحكومي التي وجه المقام السامي الكريم بتنفيذها، حيث قام المركز بتزويد الجهات الحكومية بملخص عن كافة المواصفات واللوائح الفنية الخاصة بكفاءة الطاقة المطلوب تحقيقها في قطاع المباني الحكومية التي عمل عليها المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة .

وستتضمن الورشة شرحاً وافياً عن آلية تزويد المركز بالبيانات المتعلقة باستهلاك الكهرباء من قبل المنسق الفني في كل جهة حكومية، ودوره في متابعة إعداد وتنفيذ برامج للصيانة الدورية الوقائية للأجهزة الكهربائية الأكثر استهلاكا للطاقة، كما سيتم خلال الورشة الاجابة على أسئلة واستفسارات الحضور .

وفي الجانب التوعوي يقدم المختصون في الورشة شرحاً وافياً لأدوار المنسق الإعلامي في كل جهه، وأهمية التنسيق مع المركز لإعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبي الجهة بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في مقرات العمل .