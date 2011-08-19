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مركز الغطاء النباتي و"مروج" يوقِّعان مذكرة تفاهم مع "سدايا"

بهدف تنمية الغطاء النباتي ودعم مشروعات التشجير بالسعودية

وقَّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ومؤسسة تنمية الغطاء النباتي "مروج" التابعة للمركز مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلة في منصة "إحسان"؛ وذلك لتعزيز التعاون المشترك بهدف تنمية الغطاء النباتي، ودعم مشروعات التشجير بالسعودية.

مثَّل المركز في مراسم التوقيع مستشار الرئيس التنفيذي والمدير العام للإدارة العامة للتنوع النباتي ومكافحة التصحر الدكتور عبد الله البريكي، فيما وقّع عن منصة إحسان الرئيس التنفيذي للمنصة عبد العزيز بن أحمد الحمادي، وعن مؤسسة "مروج" الرئيس التنفيذي المكلف المهندس وائل عدلي بوشه.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في العديد من المجالات المتعلقة بتنمية الغطاء النباتي، أبرزها إتاحة الفرصة للمركز والمؤسسة للاستفادة من منصة إحسان في دعم المشاريع ذات الصلة بتنمية الغطاء النباتي، وإطلاق مبادرات التشجير وعرضها على المنصة.

وبحسب المذكرة، سوف تقدم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدعم الإعلامي للأنشطة والمبادرات التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ومؤسسة مروج بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، ورفع الوعي البيئي بأهمية المساهمة في مشاريع تنمية الغطاء النباتي.

وتأتي المذكرة ضمن جهود المركز لتعزيز الشراكات مع القطاعَين الحكومي والخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ وذلك لدعم تنمية الغطاء النباتي من خلال المساهمة في حملات التشجير، وزيادة مساحة الرقعة الخضراء، وحماية التنوع النباتي، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي تجاه البيئة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الغطاء النباتي و"مروج" يوقِّعان مذكرة تفاهم مع "سدايا"
سبق

وقَّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ومؤسسة تنمية الغطاء النباتي "مروج" التابعة للمركز مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلة في منصة "إحسان"؛ وذلك لتعزيز التعاون المشترك بهدف تنمية الغطاء النباتي، ودعم مشروعات التشجير بالسعودية.

مثَّل المركز في مراسم التوقيع مستشار الرئيس التنفيذي والمدير العام للإدارة العامة للتنوع النباتي ومكافحة التصحر الدكتور عبد الله البريكي، فيما وقّع عن منصة إحسان الرئيس التنفيذي للمنصة عبد العزيز بن أحمد الحمادي، وعن مؤسسة "مروج" الرئيس التنفيذي المكلف المهندس وائل عدلي بوشه.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في العديد من المجالات المتعلقة بتنمية الغطاء النباتي، أبرزها إتاحة الفرصة للمركز والمؤسسة للاستفادة من منصة إحسان في دعم المشاريع ذات الصلة بتنمية الغطاء النباتي، وإطلاق مبادرات التشجير وعرضها على المنصة.

وبحسب المذكرة، سوف تقدم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدعم الإعلامي للأنشطة والمبادرات التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ومؤسسة مروج بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، ورفع الوعي البيئي بأهمية المساهمة في مشاريع تنمية الغطاء النباتي.

وتأتي المذكرة ضمن جهود المركز لتعزيز الشراكات مع القطاعَين الحكومي والخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ وذلك لدعم تنمية الغطاء النباتي من خلال المساهمة في حملات التشجير، وزيادة مساحة الرقعة الخضراء، وحماية التنوع النباتي، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي تجاه البيئة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
09:16 PM

مركز الغطاء النباتي و"مروج" يوقِّعان مذكرة تفاهم مع "سدايا"

بهدف تنمية الغطاء النباتي ودعم مشروعات التشجير بالسعودية

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عبدالله الراجحي - جدة
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وقَّع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ومؤسسة تنمية الغطاء النباتي "مروج" التابعة للمركز مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلة في منصة "إحسان"؛ وذلك لتعزيز التعاون المشترك بهدف تنمية الغطاء النباتي، ودعم مشروعات التشجير بالسعودية.

مثَّل المركز في مراسم التوقيع مستشار الرئيس التنفيذي والمدير العام للإدارة العامة للتنوع النباتي ومكافحة التصحر الدكتور عبد الله البريكي، فيما وقّع عن منصة إحسان الرئيس التنفيذي للمنصة عبد العزيز بن أحمد الحمادي، وعن مؤسسة "مروج" الرئيس التنفيذي المكلف المهندس وائل عدلي بوشه.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في العديد من المجالات المتعلقة بتنمية الغطاء النباتي، أبرزها إتاحة الفرصة للمركز والمؤسسة للاستفادة من منصة إحسان في دعم المشاريع ذات الصلة بتنمية الغطاء النباتي، وإطلاق مبادرات التشجير وعرضها على المنصة.

وبحسب المذكرة، سوف تقدم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدعم الإعلامي للأنشطة والمبادرات التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ومؤسسة مروج بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية، ورفع الوعي البيئي بأهمية المساهمة في مشاريع تنمية الغطاء النباتي.

وتأتي المذكرة ضمن جهود المركز لتعزيز الشراكات مع القطاعَين الحكومي والخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ وذلك لدعم تنمية الغطاء النباتي من خلال المساهمة في حملات التشجير، وزيادة مساحة الرقعة الخضراء، وحماية التنوع النباتي، وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي تجاه البيئة.

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