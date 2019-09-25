"التحالف الإسلامي العسكري" يُنظم ندوة توعوية لمحاربة تمويل الإرهاب

في الندوة الشهرية الثالثة بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

يُنظّم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، غداً الخميس، ندوته الشهرية الثالثة، وذلك ضمن برامج التحالف لتعزيز الوعي في مجال محاربة تمويل الإرهاب.

وتفصيلاً، تُقام الندوة بعنوان: "أسس بناء إستراتيجية وطنية وخطة عمل في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، وذلك بحضور محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، الدكتور "أحمد بن عبدالكريم الخليفي".

وفي هذا الصدد، قال "التحالف الإسلامي": إن ‏مجال محاربة تمويل الإرهاب يمثّل أحد مجالات عمل التحالف العسكري لمحاربة الإرهاب، والذي يهدف إلى بناء قدرات الدول الأعضاء، وتكوين بيئة داعمة لتبادل المعلومات، ومساعدة الجهات المختصة، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية والتشغيلية، وتفعيلها لدى الأعضاء.

ونوّه بأن الجماعات الإرهابية تحتاج كغيرها من التنظيمات إلى أموال طائلة لتحويل أفكارها إلى أعمال إرهابية، من خلال التمويل المالي المباشر، والدول الراعية للإرهاب، وفرض الضرائب، والخطف من أجل الفدية، والنهب والسلب، وسرقة الموارد الطبيعية، والتبرعات، وتجارة المخدرات، والاتجار بالآثار.

يذكر أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، هو تجمع إسلامي يضم ٤١ دولةً عضواً في الحرب على الإرهاب.