ضحايا "الطوارئ" في تركيا.. ذل وفقر ورغبة بالهجرة

تحقيقات وفصل من الوظائف

كشف تقرير صادر عن "جمعية العدالة للضحايا"، أن متوسط الدخل الشهري لنحو مليون ونصف المليون من ضحايا حالة الطوارئ في تركيا، يُقَدر بأقل من 800 ليرة تركية (150 دولاراً أمريكياً).

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"؛ يهدف التقرير إلى لفت الانتباه للمعاناة التي عاشها هؤلاء الأتراك بسبب الإجراءات الجسيمة التي اتخذت أثناء حالة الطوارئ التركية بين عاميْ 2016 و2018، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف 2016.

ضحايا الطوارئ

واستند التقرير إلى استطلاعات للرأي أُجريت بين أغسطس وسبتمبر 2018، وشملت نحو 4 آلاف شخص تضرروا من جراء إعلان الدولة حالة الطوارئ في كافة أرجاء البلاد؛ وفق ما ذكره مركز ستوكهولم للحريات.

وخلُص التقرير إلى أن الضحايا يكسبون في المتوسط أقل من 150 دولاراً في الشهر؛ في حين كان دخلهم الشهري حوالى 3500 ليرة تركية (بأسعار الصرف السارية في ذلك الوقت) قبل محاولة الانقلاب في تركيا.

وتبلغ نسبة الضحايا الذين حصلوا على شهادات جامعية أو درجات أكاديمية عالية 98.7%، وهي نسبة أعلى بكثير من المعدل الوطني البالغ 17%. ومن بينهم 25% لديهم شهادات ماجستير أو دكتوراه.

رغبة بالهجرة

وفي مؤشر على خطورة خسارة هذه القدرات البشرية للبلاد؛ كشف التقرير أن 83.9% من المستطلعة آراؤهم، أكدوا رغبتهم في الانتقال إلى بلد آخر إذا أتيحت لهم الفرصة.

وبعد إعلان حالة الطوارئ عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، قامت الحكومة التركية بطرد حوالى 126 ألف موظف عمومي، واتخذ القضاء إجراءات قانونية بحق نحو نصف مليون شخص.

ويقدر التقرير، أن أكثر من ربع مليون مواطن تركي تأثروا مباشرة بحالة الطوارئ؛ بينما عانى أكثر من مليون ونصف المليون على نحو غير مباشر؛ بسبب الأضرار التي لَحِقَت بأفراد عائلاتهم.

خضعوا للتحقيقات

وكشف التقرير أن 99.64% ممن تم فصلهم من وظائفهم، خضعوا للتحقيق الإداري أو الجنائي لأول مرة في حياتهم؛ إذ لم يسبق لهم أن مروا بهذه التجربة.

ووفقاً للتقرير؛ فإن الموظفين المدنيين المفصولين محكوم عليهم بالفقر من خلال حظر السفر والقيود المفروضة على العمل؛ الأمر الذي يضع مستقبلهم وعائلاتهم على حافة الهاوية.

واعترف 37% من المستجوبين في الاستطلاع، بأنهم فكّروا في الانتحار مرة واحدة على الأقل، وقال 95.3% من المشاركين إن الصعوبات المالية هي أكبر مشكلة تواجههم.