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عفيف.. ضبط متهمين بسرقة مركبة فارهة من الدوادمي صباح اليوم

دورية أمنية رصدتهما عند أحد محال الزينة وفشلا في الفرار راجلين

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة عفيف، من ضبط شابين متهمين بسرقة مركبة فارهة، صباح اليوم، من محافظة الدوادمي.

وطبقاً للمعلومات، فإن بلاغاً تم تعميمه عن سرقة مركبة نوع (جيب لكزس موديل 2018)، صباح اليوم، من محافظة الدوادمي، وعليه ركزت الفرق الأمنية بمحافظة عفيف جهودها لرصد المركبات المشابهة، وبعد تحرٍ تم رصد المركبة على المدخل الشرقي للمحافظة متوقفة عند أحد محال الزينة.

وحين مباشرة رجال الأمن التحقق من وضع المركبة وركابها، ترجل شابان منها وحاولا الفرار على الأقدام وتم ضبطهما وإحالتهما إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة معهما.

دوريات الأمن محافظة عفيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عفيف.. ضبط متهمين بسرقة مركبة فارهة من الدوادمي صباح اليوم
سبق

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة عفيف، من ضبط شابين متهمين بسرقة مركبة فارهة، صباح اليوم، من محافظة الدوادمي.

وطبقاً للمعلومات، فإن بلاغاً تم تعميمه عن سرقة مركبة نوع (جيب لكزس موديل 2018)، صباح اليوم، من محافظة الدوادمي، وعليه ركزت الفرق الأمنية بمحافظة عفيف جهودها لرصد المركبات المشابهة، وبعد تحرٍ تم رصد المركبة على المدخل الشرقي للمحافظة متوقفة عند أحد محال الزينة.

وحين مباشرة رجال الأمن التحقق من وضع المركبة وركابها، ترجل شابان منها وحاولا الفرار على الأقدام وتم ضبطهما وإحالتهما إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة معهما.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
01:03 PM

عفيف.. ضبط متهمين بسرقة مركبة فارهة من الدوادمي صباح اليوم

دورية أمنية رصدتهما عند أحد محال الزينة وفشلا في الفرار راجلين

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فهد الغبيوي - الرياض
5
7,832

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة عفيف، من ضبط شابين متهمين بسرقة مركبة فارهة، صباح اليوم، من محافظة الدوادمي.

وطبقاً للمعلومات، فإن بلاغاً تم تعميمه عن سرقة مركبة نوع (جيب لكزس موديل 2018)، صباح اليوم، من محافظة الدوادمي، وعليه ركزت الفرق الأمنية بمحافظة عفيف جهودها لرصد المركبات المشابهة، وبعد تحرٍ تم رصد المركبة على المدخل الشرقي للمحافظة متوقفة عند أحد محال الزينة.

وحين مباشرة رجال الأمن التحقق من وضع المركبة وركابها، ترجل شابان منها وحاولا الفرار على الأقدام وتم ضبطهما وإحالتهما إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات اللازمة معهما.

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