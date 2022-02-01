"العفو الدولية" تتهم إسرائيل بإخضاع الفلسطينيين للفصل العنصري

شددت على أنه يشكل جريمة ضد الإنسانية

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل، اليوم "الثلاثاء"، بإخضاع الفلسطينيين لنظام الفصل العنصري القائم على سياسات الفصل والتجريد والإقصاء.

وبينت المنظمة أن نتائجها القائمة على البحث والتحليل القانوني جاءت في تقرير من 211 صفحة عن استيلاء إسرائيل على أراض وممتلكات فلسطينية وعمليات قتل خارج نطاق القانون، ونقل أشخاص قسرًا، والحرمان من المواطنة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن إسرائيل تفرض نظام قمع وهيمنة على الفلسطينيين أينما كان لديها سيطرة على حقوقهم، ومن بينهم عرب إسرائيل وفلسطينيون في الأراضي المحتلة ولاجئون يعيشون في الخارج.

وشددت "العفو الدولية" على أن عمليات النقل القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، تشكل جريمة ضد الإنسانية وهي الفصل العنصري.

من جانبها زعمت إسرائيل أن التقرير، وهو الثاني الذي تصدره المنظمة الدولية المعنية بالحقوق في أقل من عام لتتهمها بانتهاج سياسة الفصل العنصري؛ "يدعم ويعيد نشر الأكاذيب الصادرة عن جماعات الكراهية، وهدفه تأجيج نار معاداة السامية".