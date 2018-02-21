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مخدرات الباحة تضبط تشكيلًا عصابيًّا بحوزتهم حشيش وأوراق نقدية مزورة

"إثيوبيون" معهم أسلحة جاهزة للإطلاق

تمكّنت فرق مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة من الإطاحة بأكبر وأخطر تشكيل عصابي مكون من أفارقة مجهولي هوية اتّخذوا الجبال والمواقع الوعرة مقرًّا لترويج سمومهم على شباب المنطقة؛ حيث عثر بحوزتهم على كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر وأوراق نقدية سعودية مزورة.

ونفذت فرق المكافحة بالمنطقة عملية محكمة جدًّا ومراقبة دقيقة أطاحت بأكبر وأخطر تشكيل عصابي من مجهولي الهوية من الجنسية الإثيوبية يتواجدون في جبال تهامة الباحة؛ حيث قامت مديرية مكافحة المخدرات بالباحة ممثلة في إدارة المخواة بضبطهم بعد متابعة ورصد لتحركاتهم في الجبال الوعرة القاسية التضاريس.

واستمرت عملية الرصد والتتبع عدة أيام تكللت بضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة جدًّا من الحشيش المخدر وأوراق نقدية مزورة من فئة خمسمائة ريال سعودي، وبحوزتهم سلاح رشاش به طلقات حية ومسدس جاهزة جميعها للإطلاق.

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مخدرات الباحة تضبط تشكيلًا عصابيًّا بحوزتهم حشيش وأوراق نقدية مزورة
سبق

تمكّنت فرق مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة من الإطاحة بأكبر وأخطر تشكيل عصابي مكون من أفارقة مجهولي هوية اتّخذوا الجبال والمواقع الوعرة مقرًّا لترويج سمومهم على شباب المنطقة؛ حيث عثر بحوزتهم على كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر وأوراق نقدية سعودية مزورة.

ونفذت فرق المكافحة بالمنطقة عملية محكمة جدًّا ومراقبة دقيقة أطاحت بأكبر وأخطر تشكيل عصابي من مجهولي الهوية من الجنسية الإثيوبية يتواجدون في جبال تهامة الباحة؛ حيث قامت مديرية مكافحة المخدرات بالباحة ممثلة في إدارة المخواة بضبطهم بعد متابعة ورصد لتحركاتهم في الجبال الوعرة القاسية التضاريس.

واستمرت عملية الرصد والتتبع عدة أيام تكللت بضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة جدًّا من الحشيش المخدر وأوراق نقدية مزورة من فئة خمسمائة ريال سعودي، وبحوزتهم سلاح رشاش به طلقات حية ومسدس جاهزة جميعها للإطلاق.

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
05:22 PM

مخدرات الباحة تضبط تشكيلًا عصابيًّا بحوزتهم حشيش وأوراق نقدية مزورة

"إثيوبيون" معهم أسلحة جاهزة للإطلاق

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ياسر العتيبي - الباحة
9
14,154

تمكّنت فرق مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة من الإطاحة بأكبر وأخطر تشكيل عصابي مكون من أفارقة مجهولي هوية اتّخذوا الجبال والمواقع الوعرة مقرًّا لترويج سمومهم على شباب المنطقة؛ حيث عثر بحوزتهم على كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر وأوراق نقدية سعودية مزورة.

ونفذت فرق المكافحة بالمنطقة عملية محكمة جدًّا ومراقبة دقيقة أطاحت بأكبر وأخطر تشكيل عصابي من مجهولي الهوية من الجنسية الإثيوبية يتواجدون في جبال تهامة الباحة؛ حيث قامت مديرية مكافحة المخدرات بالباحة ممثلة في إدارة المخواة بضبطهم بعد متابعة ورصد لتحركاتهم في الجبال الوعرة القاسية التضاريس.

واستمرت عملية الرصد والتتبع عدة أيام تكللت بضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة جدًّا من الحشيش المخدر وأوراق نقدية مزورة من فئة خمسمائة ريال سعودي، وبحوزتهم سلاح رشاش به طلقات حية ومسدس جاهزة جميعها للإطلاق.

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