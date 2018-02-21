مخدرات الباحة تضبط تشكيلًا عصابيًّا بحوزتهم حشيش وأوراق نقدية مزورة

"إثيوبيون" معهم أسلحة جاهزة للإطلاق

تمكّنت فرق مكافحة المخدرات بمنطقة الباحة من الإطاحة بأكبر وأخطر تشكيل عصابي مكون من أفارقة مجهولي هوية اتّخذوا الجبال والمواقع الوعرة مقرًّا لترويج سمومهم على شباب المنطقة؛ حيث عثر بحوزتهم على كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر وأوراق نقدية سعودية مزورة.

ونفذت فرق المكافحة بالمنطقة عملية محكمة جدًّا ومراقبة دقيقة أطاحت بأكبر وأخطر تشكيل عصابي من مجهولي الهوية من الجنسية الإثيوبية يتواجدون في جبال تهامة الباحة؛ حيث قامت مديرية مكافحة المخدرات بالباحة ممثلة في إدارة المخواة بضبطهم بعد متابعة ورصد لتحركاتهم في الجبال الوعرة القاسية التضاريس.

واستمرت عملية الرصد والتتبع عدة أيام تكللت بضبطهم وبحوزتهم كمية كبيرة جدًّا من الحشيش المخدر وأوراق نقدية مزورة من فئة خمسمائة ريال سعودي، وبحوزتهم سلاح رشاش به طلقات حية ومسدس جاهزة جميعها للإطلاق.