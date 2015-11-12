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"أبل" تجهّز عشاق "آيباد" لمفاجأة ثلاثية الأبعاد

طرح "آيباد برو" في النصف الأول من 2020

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية، تجهّز مفاجأة لعشاق حواسيبها اللوحية "آيباد"، وُصفت بأنها ستكون مفاجأة "ثلاثية الأبعاد".
وأوضحت التقارير أن حاسب "آيباد برو" الجديد؛ سيتم طرحه في النصف الأول من عام 2020 المقبل.
كما سيتم دعم "آيباد برو" الجديد بعدد من الميزات الذكية الجيدة؛ أبرزها مستشعر جديد "ثلاثي الأبعاد"، يشبه بصورة كبيرة تقنية "فيس آي دي"؛ ولكن مدعومة بكاميرات ذات قدرات فائقة.
وسيُمَكّن المستشعر ثلاثي الأبعاد، حاسب "آيباد برو"، مستخدمه من إعادة بناء الغرف والأشياء وربما الأشخاص؛ لتجربة "واقع معزز" جديدة كليًّا على الشركة الأمريكية.
وستدعم المستشعرات الجديدة ثلاثية الأبعاد، سماعات رأس جديدة تنوي أن تطرحها "أبل" لتتوافق مع حواسيب "آيباد"؛ بحيث يمكن للشخص السير والعيش مع كائنات افتراضية، يصممها الشخص من خياله.
وأوضحت التقارير أن سماعات الرأس الجديدة، لن يتم طرحها في عام 2020؛ بل قد تتأخر إلى عام 2021، حتى تخوض كل الاختبارات اللازمة، قبل طرحها رسميًّا في الأسواق.

أبل آيباد آيباد برو

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"أبل" تجهّز عشاق "آيباد" لمفاجأة ثلاثية الأبعاد
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية، تجهّز مفاجأة لعشاق حواسيبها اللوحية "آيباد"، وُصفت بأنها ستكون مفاجأة "ثلاثية الأبعاد".
وأوضحت التقارير أن حاسب "آيباد برو" الجديد؛ سيتم طرحه في النصف الأول من عام 2020 المقبل.
كما سيتم دعم "آيباد برو" الجديد بعدد من الميزات الذكية الجيدة؛ أبرزها مستشعر جديد "ثلاثي الأبعاد"، يشبه بصورة كبيرة تقنية "فيس آي دي"؛ ولكن مدعومة بكاميرات ذات قدرات فائقة.
وسيُمَكّن المستشعر ثلاثي الأبعاد، حاسب "آيباد برو"، مستخدمه من إعادة بناء الغرف والأشياء وربما الأشخاص؛ لتجربة "واقع معزز" جديدة كليًّا على الشركة الأمريكية.
وستدعم المستشعرات الجديدة ثلاثية الأبعاد، سماعات رأس جديدة تنوي أن تطرحها "أبل" لتتوافق مع حواسيب "آيباد"؛ بحيث يمكن للشخص السير والعيش مع كائنات افتراضية، يصممها الشخص من خياله.
وأوضحت التقارير أن سماعات الرأس الجديدة، لن يتم طرحها في عام 2020؛ بل قد تتأخر إلى عام 2021، حتى تخوض كل الاختبارات اللازمة، قبل طرحها رسميًّا في الأسواق.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
12:24 PM

"أبل" تجهّز عشاق "آيباد" لمفاجأة ثلاثية الأبعاد

طرح "آيباد برو" في النصف الأول من 2020

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية، تجهّز مفاجأة لعشاق حواسيبها اللوحية "آيباد"، وُصفت بأنها ستكون مفاجأة "ثلاثية الأبعاد".
وأوضحت التقارير أن حاسب "آيباد برو" الجديد؛ سيتم طرحه في النصف الأول من عام 2020 المقبل.
كما سيتم دعم "آيباد برو" الجديد بعدد من الميزات الذكية الجيدة؛ أبرزها مستشعر جديد "ثلاثي الأبعاد"، يشبه بصورة كبيرة تقنية "فيس آي دي"؛ ولكن مدعومة بكاميرات ذات قدرات فائقة.
وسيُمَكّن المستشعر ثلاثي الأبعاد، حاسب "آيباد برو"، مستخدمه من إعادة بناء الغرف والأشياء وربما الأشخاص؛ لتجربة "واقع معزز" جديدة كليًّا على الشركة الأمريكية.
وستدعم المستشعرات الجديدة ثلاثية الأبعاد، سماعات رأس جديدة تنوي أن تطرحها "أبل" لتتوافق مع حواسيب "آيباد"؛ بحيث يمكن للشخص السير والعيش مع كائنات افتراضية، يصممها الشخص من خياله.
وأوضحت التقارير أن سماعات الرأس الجديدة، لن يتم طرحها في عام 2020؛ بل قد تتأخر إلى عام 2021، حتى تخوض كل الاختبارات اللازمة، قبل طرحها رسميًّا في الأسواق.

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