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الاتحاد الإيطالي يمدد فترة تعليق النشاط الكروي حتى الثالث من مايو

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تمديد تعليق النشاط الكروي حتى الثالث من مايو المقبل وذلك بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الإيطالي إن رئيس الاتحاد غابريلي غرافينكا، وبعد الاستماع لنائبيه كوسيمو سيبيليا وباولو دال بينتو، قرر استمرار تعليق جميع المسابقات الكروية التي تُقام تحت إشرافه حتى الثالث من مايو المقبل.

ويأتي هذا التمديد بعد قرار مجلس الوزراء في إيطاليا في العاشر من إبريل الحالي والذي تضمن "اتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء العدوى على الأراضي الإيطالية"، والذي بمقتضاه يتم تعليق كل الأنشطة الرياضية على كل المستويات.


ويتصدر فريق يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، مع تبقي 12 مرحلة للنهاية، قبل أن تتوقف المباريات بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا في البلاد.

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعليق النشاط الكروي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الاتحاد الإيطالي يمدد فترة تعليق النشاط الكروي حتى الثالث من مايو
سبق

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تمديد تعليق النشاط الكروي حتى الثالث من مايو المقبل وذلك بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الإيطالي إن رئيس الاتحاد غابريلي غرافينكا، وبعد الاستماع لنائبيه كوسيمو سيبيليا وباولو دال بينتو، قرر استمرار تعليق جميع المسابقات الكروية التي تُقام تحت إشرافه حتى الثالث من مايو المقبل.

ويأتي هذا التمديد بعد قرار مجلس الوزراء في إيطاليا في العاشر من إبريل الحالي والذي تضمن "اتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء العدوى على الأراضي الإيطالية"، والذي بمقتضاه يتم تعليق كل الأنشطة الرياضية على كل المستويات.


ويتصدر فريق يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، مع تبقي 12 مرحلة للنهاية، قبل أن تتوقف المباريات بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا في البلاد.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
09:03 PM

الاتحاد الإيطالي يمدد فترة تعليق النشاط الكروي حتى الثالث من مايو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء عن تمديد تعليق النشاط الكروي حتى الثالث من مايو المقبل وذلك بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وقال الموقع الرسمي للاتحاد الإيطالي إن رئيس الاتحاد غابريلي غرافينكا، وبعد الاستماع لنائبيه كوسيمو سيبيليا وباولو دال بينتو، قرر استمرار تعليق جميع المسابقات الكروية التي تُقام تحت إشرافه حتى الثالث من مايو المقبل.

ويأتي هذا التمديد بعد قرار مجلس الوزراء في إيطاليا في العاشر من إبريل الحالي والذي تضمن "اتخاذ تدابير عاجلة لاحتواء العدوى على الأراضي الإيطالية"، والذي بمقتضاه يتم تعليق كل الأنشطة الرياضية على كل المستويات.


ويتصدر فريق يوفنتوس ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة واحدة عن لاتسيو، مع تبقي 12 مرحلة للنهاية، قبل أن تتوقف المباريات بسبب الانتشار الكبير لفيروس كورونا في البلاد.

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