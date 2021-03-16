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أمير الشرقية: المملكة اتخذت إجراءات حازمة للحد من انتشار كورونا

اطلع على خطط احتواء الفايروس المستجد

‎اطلع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم على جهود مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، للتعامل من فايروس كورونا المستجد، وخطط مواصلة احتواء انتشار الفايروس، وصولاً إلى علاج الحالات.

ونوه أمير المنطقة بما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفايروس، وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحد من انتشار الفايروس، وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية، والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية، وصولاً إلى عمل تكاملي يسهم بمشيئة الله في تجاوز تأثيرات الفايروس.

من جهته عبر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المتواصل ومتابعتهما المستمرة لخطط متابعة احتواء فايروس كورونا المستجد، الأمر الذي أسهم بفضل الله في نجاح خطط التعامل مع الفايروس.

فيروس كورونا الجديد أمير الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية: المملكة اتخذت إجراءات حازمة للحد من انتشار كورونا
سبق

‎اطلع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم على جهود مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، للتعامل من فايروس كورونا المستجد، وخطط مواصلة احتواء انتشار الفايروس، وصولاً إلى علاج الحالات.

ونوه أمير المنطقة بما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفايروس، وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحد من انتشار الفايروس، وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية، والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية، وصولاً إلى عمل تكاملي يسهم بمشيئة الله في تجاوز تأثيرات الفايروس.

من جهته عبر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المتواصل ومتابعتهما المستمرة لخطط متابعة احتواء فايروس كورونا المستجد، الأمر الذي أسهم بفضل الله في نجاح خطط التعامل مع الفايروس.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
04:29 PM
اخر تعديل
16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
07:45 PM

أمير الشرقية: المملكة اتخذت إجراءات حازمة للحد من انتشار كورونا

اطلع على خطط احتواء الفايروس المستجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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‎اطلع أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم على جهود مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، للتعامل من فايروس كورونا المستجد، وخطط مواصلة احتواء انتشار الفايروس، وصولاً إلى علاج الحالات.

ونوه أمير المنطقة بما اتخذته حكومة المملكة من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفايروس، وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحد من انتشار الفايروس، وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية، والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية، وصولاً إلى عمل تكاملي يسهم بمشيئة الله في تجاوز تأثيرات الفايروس.

من جهته عبر مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على دعمهما المتواصل ومتابعتهما المستمرة لخطط متابعة احتواء فايروس كورونا المستجد، الأمر الذي أسهم بفضل الله في نجاح خطط التعامل مع الفايروس.

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