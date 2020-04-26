النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

التفاصيل الكاملة لأمر ⁧‫خادم الحرمين الشريفين‬⁩ برفع منع التجول جزئيا في جميع مناطق المملكة

معايير التعافي من "كورونا" في كبسولة لطبيب من مركز اندلاع الجائحة

قال: مغادرة المشفى لا تتوافق وعلاج الالتهاب الرئوي فقط بل متطلبات تنفسية

اعتبر طبيب صيني من ووهان، أن المرضى المتعافين من كوفيد-19 يجب أن يستوفوا معايير معينة للخروج من المستشفى، وأن يخضعوا لمراقبة طبية لمدة أسبوعين قبل أن يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، قال تشنغ تشن شون، مدير قسم طب الجهاز التنفسي والعناية الحرجة بمستشفى تشونغنان لجامعة ووهان، مركز اندلاع جائحة كورونا: إن "كبسولة" ومعايير التعافي النهائي تشمل ما يلي:

* بقاء درجة حرارة الجسم طبيعية لأكثر من ثلاثة أيام.

* تحسن أعراض الجهاز التنفسي بشكل ملحوظ.

* تصويرًا رئويًّا يُظهر امتصاصًا كبيرًا للآفات النضحية الحادة، وأن تكون نتائج اختبار البلغم ومسحات البلعوم الأنفي وعينات أخرى في الجهاز التنفسي سلبية في اختبارين متتاليين للحمض النووي، مع فترة زمنية بين أخذ العينات لا تقل عن 24 ساعة.

وقال "تشنغ": "إن معايير الخروج لا تتوافق مع مبدأ علاج الالتهاب الرئوي فقط، ولكنها تتوافق أيضًا مع متطلبات إدارة الأمراض التنفسية المعدية".

وأضاف الطبيب الصيني، أنه يتعين على المرضى الذين خرجوا من المستشفى الخضوع لملاحظة طبية لمدة 14 يومًا في مواقع العزل، وإجراء اختبار الحمض النووي مرة أخرى قبل عودتهم إلى منازلهم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
معايير التعافي من "كورونا" في كبسولة لطبيب من مركز اندلاع الجائحة
سبق

اعتبر طبيب صيني من ووهان، أن المرضى المتعافين من كوفيد-19 يجب أن يستوفوا معايير معينة للخروج من المستشفى، وأن يخضعوا لمراقبة طبية لمدة أسبوعين قبل أن يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، قال تشنغ تشن شون، مدير قسم طب الجهاز التنفسي والعناية الحرجة بمستشفى تشونغنان لجامعة ووهان، مركز اندلاع جائحة كورونا: إن "كبسولة" ومعايير التعافي النهائي تشمل ما يلي:

* بقاء درجة حرارة الجسم طبيعية لأكثر من ثلاثة أيام.

* تحسن أعراض الجهاز التنفسي بشكل ملحوظ.

* تصويرًا رئويًّا يُظهر امتصاصًا كبيرًا للآفات النضحية الحادة، وأن تكون نتائج اختبار البلغم ومسحات البلعوم الأنفي وعينات أخرى في الجهاز التنفسي سلبية في اختبارين متتاليين للحمض النووي، مع فترة زمنية بين أخذ العينات لا تقل عن 24 ساعة.

وقال "تشنغ": "إن معايير الخروج لا تتوافق مع مبدأ علاج الالتهاب الرئوي فقط، ولكنها تتوافق أيضًا مع متطلبات إدارة الأمراض التنفسية المعدية".

وأضاف الطبيب الصيني، أنه يتعين على المرضى الذين خرجوا من المستشفى الخضوع لملاحظة طبية لمدة 14 يومًا في مواقع العزل، وإجراء اختبار الحمض النووي مرة أخرى قبل عودتهم إلى منازلهم.

26 إبريل 2020 - 3 رمضان 1441
11:24 AM

معايير التعافي من "كورونا" في كبسولة لطبيب من مركز اندلاع الجائحة

قال: مغادرة المشفى لا تتوافق وعلاج الالتهاب الرئوي فقط بل متطلبات تنفسية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
225

اعتبر طبيب صيني من ووهان، أن المرضى المتعافين من كوفيد-19 يجب أن يستوفوا معايير معينة للخروج من المستشفى، وأن يخضعوا لمراقبة طبية لمدة أسبوعين قبل أن يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، قال تشنغ تشن شون، مدير قسم طب الجهاز التنفسي والعناية الحرجة بمستشفى تشونغنان لجامعة ووهان، مركز اندلاع جائحة كورونا: إن "كبسولة" ومعايير التعافي النهائي تشمل ما يلي:

* بقاء درجة حرارة الجسم طبيعية لأكثر من ثلاثة أيام.

* تحسن أعراض الجهاز التنفسي بشكل ملحوظ.

* تصويرًا رئويًّا يُظهر امتصاصًا كبيرًا للآفات النضحية الحادة، وأن تكون نتائج اختبار البلغم ومسحات البلعوم الأنفي وعينات أخرى في الجهاز التنفسي سلبية في اختبارين متتاليين للحمض النووي، مع فترة زمنية بين أخذ العينات لا تقل عن 24 ساعة.

وقال "تشنغ": "إن معايير الخروج لا تتوافق مع مبدأ علاج الالتهاب الرئوي فقط، ولكنها تتوافق أيضًا مع متطلبات إدارة الأمراض التنفسية المعدية".

وأضاف الطبيب الصيني، أنه يتعين على المرضى الذين خرجوا من المستشفى الخضوع لملاحظة طبية لمدة 14 يومًا في مواقع العزل، وإجراء اختبار الحمض النووي مرة أخرى قبل عودتهم إلى منازلهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,112
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,600
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,641

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة