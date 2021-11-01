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بالصور .. وزير الداخلية يرعى تخريج 216 طالباً وطالبة بجامعة نايف للعلوم الأمنية

ينتمون إلى 9 دول عربية ويمثلون الدفعة الـ39

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مساء اليوم، الحفل السنوي للجامعة وتخريج 216 طالباً وطالبة من الدفعة التاسعة والثلاثين، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

و في التفاصيل ..ألقى رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان كلمة خلال الحفل المعد لهذه المناسبة، تطرق فيها إلى البرامج الأكاديمية الخاصة بتأهيل الخبرات الأمنية، ومواجهة التحديات الأمنية الملحة مثل الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والاتجار غير المشروع بالمخدرات، بالإضافة إلى الدورات التدريبية في مجال القيادة الأمنية وإدارة الأزمات، والأمن الصناعي وأمن المنشآت الحساسة، مشيراً إلى أن الجامعة نفذت منذ إقرار خطتها الإستراتيجية أكثر من 150 برنامج تدريبي شارك فيها 3500 متدرب.

وأكد أن ما حققته الجامعة من جهود جاء بتوفيق الله ثم بالدعم الكبير الذي تلقاه الجامعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

كما ألقت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، كلمة، أشادت فيها بالبرامج الأكاديمية والبحثية والتدريبية التي تقدمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وتأكيدها على أن التعليم والتدريب يمثلان حجر الأساس لتطوير المؤسسات الأمنية ونظم العدالة الجنائية، حيث إن التهديدات الأمنية والإجرامية أصبحت تتطور بشكل متسارع وتسفر عن تحديات مستجدة.

وقد تابع وزير الداخلية والحضور خلال الحفل عرضاً وثائقياً عن مسيرة الجامعة ومراحل تطويرها، والشراكات التي أبرمتها الجامعة خلال الفترة الماضية مع جهات ومنظمات عربية وإقليمية ودولية، بالإضافة لبرامج الجامعة الأكاديمية التي تأتي انطلاقاً من الخطة الإستراتيجية للجامعة تلبية لاحتياجات الأجهزة الأمنية العربية.

وفي نهاية الحفل ألقيت كلمة الخريجين وأعلنت نتيجة الدفعة 39 لخريجي الجامعة لعام 2020-2021 م، حيث بلغ عدد الخريجين 216 طالباً وطالبة من 9 دول عربية، يمثلون مراحل الدكتوراة والماجستير والدبلوم العالي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. وزير الداخلية يرعى تخريج 216 طالباً وطالبة بجامعة نايف للعلوم الأمنية
سبق

رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مساء اليوم، الحفل السنوي للجامعة وتخريج 216 طالباً وطالبة من الدفعة التاسعة والثلاثين، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

و في التفاصيل ..ألقى رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان كلمة خلال الحفل المعد لهذه المناسبة، تطرق فيها إلى البرامج الأكاديمية الخاصة بتأهيل الخبرات الأمنية، ومواجهة التحديات الأمنية الملحة مثل الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والاتجار غير المشروع بالمخدرات، بالإضافة إلى الدورات التدريبية في مجال القيادة الأمنية وإدارة الأزمات، والأمن الصناعي وأمن المنشآت الحساسة، مشيراً إلى أن الجامعة نفذت منذ إقرار خطتها الإستراتيجية أكثر من 150 برنامج تدريبي شارك فيها 3500 متدرب.

وأكد أن ما حققته الجامعة من جهود جاء بتوفيق الله ثم بالدعم الكبير الذي تلقاه الجامعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

كما ألقت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، كلمة، أشادت فيها بالبرامج الأكاديمية والبحثية والتدريبية التي تقدمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وتأكيدها على أن التعليم والتدريب يمثلان حجر الأساس لتطوير المؤسسات الأمنية ونظم العدالة الجنائية، حيث إن التهديدات الأمنية والإجرامية أصبحت تتطور بشكل متسارع وتسفر عن تحديات مستجدة.

وقد تابع وزير الداخلية والحضور خلال الحفل عرضاً وثائقياً عن مسيرة الجامعة ومراحل تطويرها، والشراكات التي أبرمتها الجامعة خلال الفترة الماضية مع جهات ومنظمات عربية وإقليمية ودولية، بالإضافة لبرامج الجامعة الأكاديمية التي تأتي انطلاقاً من الخطة الإستراتيجية للجامعة تلبية لاحتياجات الأجهزة الأمنية العربية.

وفي نهاية الحفل ألقيت كلمة الخريجين وأعلنت نتيجة الدفعة 39 لخريجي الجامعة لعام 2020-2021 م، حيث بلغ عدد الخريجين 216 طالباً وطالبة من 9 دول عربية، يمثلون مراحل الدكتوراة والماجستير والدبلوم العالي.

01 نوفمبر 2021 - 26 ربيع الأول 1443
11:39 PM
اخر تعديل
02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
04:35 AM

بالصور .. وزير الداخلية يرعى تخريج 216 طالباً وطالبة بجامعة نايف للعلوم الأمنية

ينتمون إلى 9 دول عربية ويمثلون الدفعة الـ39

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، مساء اليوم، الحفل السنوي للجامعة وتخريج 216 طالباً وطالبة من الدفعة التاسعة والثلاثين، وذلك بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

و في التفاصيل ..ألقى رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد البنيان كلمة خلال الحفل المعد لهذه المناسبة، تطرق فيها إلى البرامج الأكاديمية الخاصة بتأهيل الخبرات الأمنية، ومواجهة التحديات الأمنية الملحة مثل الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والاتجار غير المشروع بالمخدرات، بالإضافة إلى الدورات التدريبية في مجال القيادة الأمنية وإدارة الأزمات، والأمن الصناعي وأمن المنشآت الحساسة، مشيراً إلى أن الجامعة نفذت منذ إقرار خطتها الإستراتيجية أكثر من 150 برنامج تدريبي شارك فيها 3500 متدرب.

وأكد أن ما حققته الجامعة من جهود جاء بتوفيق الله ثم بالدعم الكبير الذي تلقاه الجامعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

كما ألقت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي، كلمة، أشادت فيها بالبرامج الأكاديمية والبحثية والتدريبية التي تقدمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وتأكيدها على أن التعليم والتدريب يمثلان حجر الأساس لتطوير المؤسسات الأمنية ونظم العدالة الجنائية، حيث إن التهديدات الأمنية والإجرامية أصبحت تتطور بشكل متسارع وتسفر عن تحديات مستجدة.

وقد تابع وزير الداخلية والحضور خلال الحفل عرضاً وثائقياً عن مسيرة الجامعة ومراحل تطويرها، والشراكات التي أبرمتها الجامعة خلال الفترة الماضية مع جهات ومنظمات عربية وإقليمية ودولية، بالإضافة لبرامج الجامعة الأكاديمية التي تأتي انطلاقاً من الخطة الإستراتيجية للجامعة تلبية لاحتياجات الأجهزة الأمنية العربية.

وفي نهاية الحفل ألقيت كلمة الخريجين وأعلنت نتيجة الدفعة 39 لخريجي الجامعة لعام 2020-2021 م، حيث بلغ عدد الخريجين 216 طالباً وطالبة من 9 دول عربية، يمثلون مراحل الدكتوراة والماجستير والدبلوم العالي.

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