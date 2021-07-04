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"جامعة حائل" تبدأ قبولها السنوي آليًّا.. و"الزهراني": ينتهي في 28 الشهر الحالي

استقبلت جامعة حائل اليوم الراغبين والراغبات من خريجي وخريجات الثانوية العامة في الالتحاق بالجامعة لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم، عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة.

وقال عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله بن جمعان الزهراني: إن القبول سيستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 28/ 11/ 1442هـ 8/ 7/ 2021م.

وأضاف: "تعلن العمادة أسماء المقبولين إلكترونيًّا يوم الثلاثاء ٣ ذي الحجة ١٤٤٣هـ، ويمكن تأكيد القبول للطلبة المستجدين إلى يوم الجمعة ٦ ذي الحجة ١٤٤٢هـ الموافق 16 يوليو 2021م".

وأكد "الزهراني" أن عملية القبول تتم عن طريق المفاضلة بين المتقدمين تنافسيًّا، وبشكل آلي دون تدخل بشري، موضحًا أن القبول يتم وفق النسب الموزونة التي تحتسب كالآتي:

- الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (الطبيعي) يتم احتساب 35% للدرجة التراكمية في الثانوية العامة، و35% لدرجة اختبار القدرات العامة، ولدرجة الاختبار التحصيلي 30٪.
- أما الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة القسم الأدبي (العلوم الشرعية) فستكون النسب: 50٪ النسبة التراكمية في الثانوية العامة، و50٪ درجة اختبار القدرات العامة.

وعن طريقة التقديم أوضح أنه سيتم عرض جميع الرغبات على الطلبة حسب نوع الشهادة الثانوية والنسبة الموزونة، وعليهم تحديد الرغبات حسب أولوياتهم، مع إمكانية تعديل رغباتهم حتى موعد إغلاق الموقع؛ فطلبة العلمي يتاح لهم المسار الصحي والمسار العلمي الهندسي لمرحلة البكالوريوس والكلية التطبيقية لمرحلة الدبلوم، وطلبة الأدبي يتاح لهم المسار الإنساني لمرحلة البكالوريوس والكلية التطبيقية لمرحلة الدبلوم.

ولفت "الزهراني" إلى أن "عملية القبول تتم من خلال بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة، ولا تتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات"، مضيفًا أنه بعد المفاضلة يتم إشعار المقبولين عن طريق الرسائل النصية على الجوال المدوّن بالبيانات الأساسية عند التقديم لإبلاغهم بنتيجة القبول، كما يتعيّن على المقبولين الدخول على حسابهم الإلكتروني عبر موقع بوابة القبول الإلكترونية لتأكيد القبول من قبلهم، وذلك خلال الفترة المحددة، وفي حال عدم تأكيد القبول في تلك الفترة يتم استبعاد قبول الطالب.

وختم الدكتور الزهراني مشيرًا إلى أهمية الاطلاع على شروط القبول عبر موقع الجامعة الإلكتروني، سائلًا الله التوفيق والنجاح للطلبة المستجدين في حياتهم العلمية المقبلة.

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"جامعة حائل" تبدأ قبولها السنوي آليًّا.. و"الزهراني": ينتهي في 28 الشهر الحالي
سبق

استقبلت جامعة حائل اليوم الراغبين والراغبات من خريجي وخريجات الثانوية العامة في الالتحاق بالجامعة لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم، عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة.

وقال عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله بن جمعان الزهراني: إن القبول سيستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 28/ 11/ 1442هـ 8/ 7/ 2021م.

وأضاف: "تعلن العمادة أسماء المقبولين إلكترونيًّا يوم الثلاثاء ٣ ذي الحجة ١٤٤٣هـ، ويمكن تأكيد القبول للطلبة المستجدين إلى يوم الجمعة ٦ ذي الحجة ١٤٤٢هـ الموافق 16 يوليو 2021م".

وأكد "الزهراني" أن عملية القبول تتم عن طريق المفاضلة بين المتقدمين تنافسيًّا، وبشكل آلي دون تدخل بشري، موضحًا أن القبول يتم وفق النسب الموزونة التي تحتسب كالآتي:

- الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (الطبيعي) يتم احتساب 35% للدرجة التراكمية في الثانوية العامة، و35% لدرجة اختبار القدرات العامة، ولدرجة الاختبار التحصيلي 30٪.
- أما الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة القسم الأدبي (العلوم الشرعية) فستكون النسب: 50٪ النسبة التراكمية في الثانوية العامة، و50٪ درجة اختبار القدرات العامة.

وعن طريقة التقديم أوضح أنه سيتم عرض جميع الرغبات على الطلبة حسب نوع الشهادة الثانوية والنسبة الموزونة، وعليهم تحديد الرغبات حسب أولوياتهم، مع إمكانية تعديل رغباتهم حتى موعد إغلاق الموقع؛ فطلبة العلمي يتاح لهم المسار الصحي والمسار العلمي الهندسي لمرحلة البكالوريوس والكلية التطبيقية لمرحلة الدبلوم، وطلبة الأدبي يتاح لهم المسار الإنساني لمرحلة البكالوريوس والكلية التطبيقية لمرحلة الدبلوم.

ولفت "الزهراني" إلى أن "عملية القبول تتم من خلال بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة، ولا تتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات"، مضيفًا أنه بعد المفاضلة يتم إشعار المقبولين عن طريق الرسائل النصية على الجوال المدوّن بالبيانات الأساسية عند التقديم لإبلاغهم بنتيجة القبول، كما يتعيّن على المقبولين الدخول على حسابهم الإلكتروني عبر موقع بوابة القبول الإلكترونية لتأكيد القبول من قبلهم، وذلك خلال الفترة المحددة، وفي حال عدم تأكيد القبول في تلك الفترة يتم استبعاد قبول الطالب.

وختم الدكتور الزهراني مشيرًا إلى أهمية الاطلاع على شروط القبول عبر موقع الجامعة الإلكتروني، سائلًا الله التوفيق والنجاح للطلبة المستجدين في حياتهم العلمية المقبلة.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
07:48 PM

"جامعة حائل" تبدأ قبولها السنوي آليًّا.. و"الزهراني": ينتهي في 28 الشهر الحالي

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خالد السليمي - حائل
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استقبلت جامعة حائل اليوم الراغبين والراغبات من خريجي وخريجات الثانوية العامة في الالتحاق بالجامعة لمرحلتَي البكالوريوس والدبلوم، عبر بوابة القبول الإلكترونية للجامعة.

وقال عميد عمادة القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالله بن جمعان الزهراني: إن القبول سيستمر حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 28/ 11/ 1442هـ 8/ 7/ 2021م.

وأضاف: "تعلن العمادة أسماء المقبولين إلكترونيًّا يوم الثلاثاء ٣ ذي الحجة ١٤٤٣هـ، ويمكن تأكيد القبول للطلبة المستجدين إلى يوم الجمعة ٦ ذي الحجة ١٤٤٢هـ الموافق 16 يوليو 2021م".

وأكد "الزهراني" أن عملية القبول تتم عن طريق المفاضلة بين المتقدمين تنافسيًّا، وبشكل آلي دون تدخل بشري، موضحًا أن القبول يتم وفق النسب الموزونة التي تحتسب كالآتي:

- الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (الطبيعي) يتم احتساب 35% للدرجة التراكمية في الثانوية العامة، و35% لدرجة اختبار القدرات العامة، ولدرجة الاختبار التحصيلي 30٪.
- أما الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة القسم الأدبي (العلوم الشرعية) فستكون النسب: 50٪ النسبة التراكمية في الثانوية العامة، و50٪ درجة اختبار القدرات العامة.

وعن طريقة التقديم أوضح أنه سيتم عرض جميع الرغبات على الطلبة حسب نوع الشهادة الثانوية والنسبة الموزونة، وعليهم تحديد الرغبات حسب أولوياتهم، مع إمكانية تعديل رغباتهم حتى موعد إغلاق الموقع؛ فطلبة العلمي يتاح لهم المسار الصحي والمسار العلمي الهندسي لمرحلة البكالوريوس والكلية التطبيقية لمرحلة الدبلوم، وطلبة الأدبي يتاح لهم المسار الإنساني لمرحلة البكالوريوس والكلية التطبيقية لمرحلة الدبلوم.

ولفت "الزهراني" إلى أن "عملية القبول تتم من خلال بوابة القبول الإلكتروني على موقع الجامعة، ولا تتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات"، مضيفًا أنه بعد المفاضلة يتم إشعار المقبولين عن طريق الرسائل النصية على الجوال المدوّن بالبيانات الأساسية عند التقديم لإبلاغهم بنتيجة القبول، كما يتعيّن على المقبولين الدخول على حسابهم الإلكتروني عبر موقع بوابة القبول الإلكترونية لتأكيد القبول من قبلهم، وذلك خلال الفترة المحددة، وفي حال عدم تأكيد القبول في تلك الفترة يتم استبعاد قبول الطالب.

وختم الدكتور الزهراني مشيرًا إلى أهمية الاطلاع على شروط القبول عبر موقع الجامعة الإلكتروني، سائلًا الله التوفيق والنجاح للطلبة المستجدين في حياتهم العلمية المقبلة.

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