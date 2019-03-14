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السفارة السعودية في لبنان تقلص ساعات العمل ضمن إجراءاتها الوقائية

لحماية صحة موظفي السفارة ومراجعيها

أعلنت السفارة السعودية في لبنان، أنها قررت تقليص ساعات العمل رسميًا موقتًا، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16 آذار من تمام الساعة 11 صباحًا إلى الثانية بعد الظهر، انطلاقًا من حرصها على حماية صحة موظفي السفارة ومراجعيها والفئات المستفيدة من خدماتها.

وقالت السفارة: "إن ذلك يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره".

فيروس كورونا الجديد السفارة السعودية في لبنان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة السعودية في لبنان تقلص ساعات العمل ضمن إجراءاتها الوقائية
سبق

أعلنت السفارة السعودية في لبنان، أنها قررت تقليص ساعات العمل رسميًا موقتًا، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16 آذار من تمام الساعة 11 صباحًا إلى الثانية بعد الظهر، انطلاقًا من حرصها على حماية صحة موظفي السفارة ومراجعيها والفئات المستفيدة من خدماتها.

وقالت السفارة: "إن ذلك يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره".

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
08:07 PM

السفارة السعودية في لبنان تقلص ساعات العمل ضمن إجراءاتها الوقائية

لحماية صحة موظفي السفارة ومراجعيها

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بدر الجبل - تبوك
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أعلنت السفارة السعودية في لبنان، أنها قررت تقليص ساعات العمل رسميًا موقتًا، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16 آذار من تمام الساعة 11 صباحًا إلى الثانية بعد الظهر، انطلاقًا من حرصها على حماية صحة موظفي السفارة ومراجعيها والفئات المستفيدة من خدماتها.

وقالت السفارة: "إن ذلك يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره".

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