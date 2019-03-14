السفارة السعودية في لبنان تقلص ساعات العمل ضمن إجراءاتها الوقائية

لحماية صحة موظفي السفارة ومراجعيها

أعلنت السفارة السعودية في لبنان، أنها قررت تقليص ساعات العمل رسميًا موقتًا، اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 16 آذار من تمام الساعة 11 صباحًا إلى الثانية بعد الظهر، انطلاقًا من حرصها على حماية صحة موظفي السفارة ومراجعيها والفئات المستفيدة من خدماتها.

وقالت السفارة: "إن ذلك يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره".