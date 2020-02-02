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"تعليم بيشة" يبدأ حملة إعلامية للتوعية بفيروس كورونا المتجدد‎

حرصًا على سلامة الطلاب.. ووزَّع دليلاً صحيًا على جميع المدارس

وجّه مدير تعليم بيشة، نايف الهاجري، اليوم، بتعميم لجميع مكاتب التعليم والمدارس في قطاعي البنين والبنات ورياض الأطفال بشأن فيروس كورونا المتجدد أكد فيه على تنفيذ توجيه وزارة التعليم بشأن البدء في برامج التوعية والتثقيف والوقاية من فيروس كورونا؛ حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وتفاديًا لانتقال الفيروس لهم -لا سمح الله- من خلال ممارساتهم أثناء اليوم الدراسي.

وحرصت الشؤون الصحية المدرسية بتعليم بيشة على توزيع الدليل الصحي الخاص بالفيروس (أسبابه، وطرق الوقاية منه) على جميع المدارس وعلى وصول التوعية لجميع طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها ومنسوباتها .

وتضمن التعميم التأكيد على المدارس سرعة تبليغ المركز الصحي التابعة له والتواصل مع مكتب التعليم وقسم الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة في حال ظهور أي حالة (لا سمح الله).

من جهة أخرى أعدت إدارة الإعلام التربوي خطة إعلامية توعوية تتضمن تغطية المحاضرات والفعاليات ونشر مواد وزارة الصحة التثقيفية عن المرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

ووجهت المدارس بتنفيذ رسائل توعوية في الإذاعة المدرسية, مع إعداد مواد مرئية وصور تتضمن توجيهات وزارة الصحة حول المرض.

تعليم بيشة وزارة التعليم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم بيشة" يبدأ حملة إعلامية للتوعية بفيروس كورونا المتجدد‎
سبق

وجّه مدير تعليم بيشة، نايف الهاجري، اليوم، بتعميم لجميع مكاتب التعليم والمدارس في قطاعي البنين والبنات ورياض الأطفال بشأن فيروس كورونا المتجدد أكد فيه على تنفيذ توجيه وزارة التعليم بشأن البدء في برامج التوعية والتثقيف والوقاية من فيروس كورونا؛ حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وتفاديًا لانتقال الفيروس لهم -لا سمح الله- من خلال ممارساتهم أثناء اليوم الدراسي.

وحرصت الشؤون الصحية المدرسية بتعليم بيشة على توزيع الدليل الصحي الخاص بالفيروس (أسبابه، وطرق الوقاية منه) على جميع المدارس وعلى وصول التوعية لجميع طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها ومنسوباتها .

وتضمن التعميم التأكيد على المدارس سرعة تبليغ المركز الصحي التابعة له والتواصل مع مكتب التعليم وقسم الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة في حال ظهور أي حالة (لا سمح الله).

من جهة أخرى أعدت إدارة الإعلام التربوي خطة إعلامية توعوية تتضمن تغطية المحاضرات والفعاليات ونشر مواد وزارة الصحة التثقيفية عن المرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

ووجهت المدارس بتنفيذ رسائل توعوية في الإذاعة المدرسية, مع إعداد مواد مرئية وصور تتضمن توجيهات وزارة الصحة حول المرض.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
03:33 PM

"تعليم بيشة" يبدأ حملة إعلامية للتوعية بفيروس كورونا المتجدد‎

حرصًا على سلامة الطلاب.. ووزَّع دليلاً صحيًا على جميع المدارس

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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وجّه مدير تعليم بيشة، نايف الهاجري، اليوم، بتعميم لجميع مكاتب التعليم والمدارس في قطاعي البنين والبنات ورياض الأطفال بشأن فيروس كورونا المتجدد أكد فيه على تنفيذ توجيه وزارة التعليم بشأن البدء في برامج التوعية والتثقيف والوقاية من فيروس كورونا؛ حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات، وتفاديًا لانتقال الفيروس لهم -لا سمح الله- من خلال ممارساتهم أثناء اليوم الدراسي.

وحرصت الشؤون الصحية المدرسية بتعليم بيشة على توزيع الدليل الصحي الخاص بالفيروس (أسبابه، وطرق الوقاية منه) على جميع المدارس وعلى وصول التوعية لجميع طلاب وطالبات المدارس ومنسوبيها ومنسوباتها .

وتضمن التعميم التأكيد على المدارس سرعة تبليغ المركز الصحي التابعة له والتواصل مع مكتب التعليم وقسم الشؤون الصحية المدرسية بالإدارة في حال ظهور أي حالة (لا سمح الله).

من جهة أخرى أعدت إدارة الإعلام التربوي خطة إعلامية توعوية تتضمن تغطية المحاضرات والفعاليات ونشر مواد وزارة الصحة التثقيفية عن المرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي .

ووجهت المدارس بتنفيذ رسائل توعوية في الإذاعة المدرسية, مع إعداد مواد مرئية وصور تتضمن توجيهات وزارة الصحة حول المرض.

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