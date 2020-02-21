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نائب أمير الرياض يشارك سفارة اليابان احتفالها بذكرى اليوم الوطني لبلادها

شرّف الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء أمس، حفل سفارة اليابان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز سفارة اليابان لدى المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير الرياض يشارك سفارة اليابان احتفالها بذكرى اليوم الوطني لبلادها
سبق

شرّف الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء أمس، حفل سفارة اليابان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
01:18 AM

نائب أمير الرياض يشارك سفارة اليابان احتفالها بذكرى اليوم الوطني لبلادها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شرّف الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، مساء أمس، حفل سفارة اليابان لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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