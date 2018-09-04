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بطائرتين شراعيتين و 10 سيارات.. "عيون الصحراء" تشارك في البحث عن "مفقود الرياض"

مجهزة بأدوات السلامة والأجهزة اللاسلكية وأجهزة الملاحة:

يشارك فريق "عيون الصحراء" للبحث عن المفقودين، في عمليات البحث عن مفقود حي الشفاء بالرياض، بعشر سيارات مجهزة بأدوات السلامة والأجهزة اللاسلكية وأجهزة الملاحة وطائرتين شراعيتين، في المناطق المتوقع وجوده حولها جنوب الخرج.

وأوضح المتحدث الإعلامي للفريق محمد الحمادي، أن الفريق تلقى البلاغ عن المفقود ليلة أمس، وبدأ المتطوعون عمليات البحث منذ صباح ذلك اليوم، حيث يعمل الجميع جاهداً لمساندة الجهات الأمنية في عمليات البحث.

ويُدعى الشخص المفقود "موفي فرحان الدوسري"، ويبلغ من العمر ٥٥ عاماً، وقد غادر منزل أسرته بحي الشفاء بالعاصمة الرياض يوم ٩ ذي الحجة ١٤٣٩هـ بغرض التنزه، وآخر تواصل له مع أسرته قبل ستة أيام بواسطة الواتساب أرسل خلالها إحداثية لموقعه، وكان على طريق حوطة بني تميم الجديد، وبعدها اختفى أثره وهاتفه مغلق.

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بطائرتين شراعيتين و 10 سيارات.. "عيون الصحراء" تشارك في البحث عن "مفقود الرياض"
سبق

يشارك فريق "عيون الصحراء" للبحث عن المفقودين، في عمليات البحث عن مفقود حي الشفاء بالرياض، بعشر سيارات مجهزة بأدوات السلامة والأجهزة اللاسلكية وأجهزة الملاحة وطائرتين شراعيتين، في المناطق المتوقع وجوده حولها جنوب الخرج.

وأوضح المتحدث الإعلامي للفريق محمد الحمادي، أن الفريق تلقى البلاغ عن المفقود ليلة أمس، وبدأ المتطوعون عمليات البحث منذ صباح ذلك اليوم، حيث يعمل الجميع جاهداً لمساندة الجهات الأمنية في عمليات البحث.

ويُدعى الشخص المفقود "موفي فرحان الدوسري"، ويبلغ من العمر ٥٥ عاماً، وقد غادر منزل أسرته بحي الشفاء بالعاصمة الرياض يوم ٩ ذي الحجة ١٤٣٩هـ بغرض التنزه، وآخر تواصل له مع أسرته قبل ستة أيام بواسطة الواتساب أرسل خلالها إحداثية لموقعه، وكان على طريق حوطة بني تميم الجديد، وبعدها اختفى أثره وهاتفه مغلق.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
08:12 PM

بطائرتين شراعيتين و 10 سيارات.. "عيون الصحراء" تشارك في البحث عن "مفقود الرياض"

مجهزة بأدوات السلامة والأجهزة اللاسلكية وأجهزة الملاحة:

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
8
16,079

يشارك فريق "عيون الصحراء" للبحث عن المفقودين، في عمليات البحث عن مفقود حي الشفاء بالرياض، بعشر سيارات مجهزة بأدوات السلامة والأجهزة اللاسلكية وأجهزة الملاحة وطائرتين شراعيتين، في المناطق المتوقع وجوده حولها جنوب الخرج.

وأوضح المتحدث الإعلامي للفريق محمد الحمادي، أن الفريق تلقى البلاغ عن المفقود ليلة أمس، وبدأ المتطوعون عمليات البحث منذ صباح ذلك اليوم، حيث يعمل الجميع جاهداً لمساندة الجهات الأمنية في عمليات البحث.

ويُدعى الشخص المفقود "موفي فرحان الدوسري"، ويبلغ من العمر ٥٥ عاماً، وقد غادر منزل أسرته بحي الشفاء بالعاصمة الرياض يوم ٩ ذي الحجة ١٤٣٩هـ بغرض التنزه، وآخر تواصل له مع أسرته قبل ستة أيام بواسطة الواتساب أرسل خلالها إحداثية لموقعه، وكان على طريق حوطة بني تميم الجديد، وبعدها اختفى أثره وهاتفه مغلق.

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