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جامعة جازان تعتمد خصائص الخريجين ومخرجات التعلم

لإكساب أبناء وبنات الوطن المهارات للمنافسة في سوق العمل

اعتمدت جامعة جازان خصائص الخريجين ومخرجات التعلم؛ تماشياً مع رسالتها "نعلم ونبحث ونبتكر لنساهم في بناء مجتمع حيوي"، ورؤيتها التي تؤكّد أن تكون جامعة متميزة إقليمياً بمخرجاتها التعليمية وأبحاثها الابتكارية وخدماتها المجتمعية.

وقال عميد التطوير الأكاديمي الدكتور علي هندي: توجيهات رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني؛ أكدت أن تحقّق خصائص الخريجين ومخرجات التعلم تطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030 في صناعة مستقبل مشرق لأبناء وبنات الوطن بإكسابهم المهارات التي تمكّنهم من المنافسة في سوق العمل.

وأضاف: من أبرز خصائص الخريجين التي تم اعتمدها الشغف المعرفي والبحثي المستمر والتطبيق العلمي للمعارف، والقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار، والالتزام بالقيم والأخلاق وتحمُّل المسؤولية، والتواصل والتفاوض الفعال، والقيادة والريادة والعمل الجماعي، والسلوك العلمي والمهني.

وأردف الدكتور "هندي": مخرجات التعلم؛ ركّزت في بعض جوانبها على مهارات المستقبل وعلى المعرفة والفهم، والمهارات الذهنية والقيم، والالتزام بالسلوكيات المهنية والأخلاقية، وتطبيق التفكير المستقل والنقدي بشكل مبتكر، وتطبيق مهارات التعلم المستدامة في جميع النواحي العلمية والمجتمعية، وتطبيق مهارات وأخلاقيات البحث العلمي، وتطبيق المعرفة من خلال إنجاز المهارات العملية ببراعة.

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جامعة جازان تعتمد خصائص الخريجين ومخرجات التعلم
سبق

اعتمدت جامعة جازان خصائص الخريجين ومخرجات التعلم؛ تماشياً مع رسالتها "نعلم ونبحث ونبتكر لنساهم في بناء مجتمع حيوي"، ورؤيتها التي تؤكّد أن تكون جامعة متميزة إقليمياً بمخرجاتها التعليمية وأبحاثها الابتكارية وخدماتها المجتمعية.

وقال عميد التطوير الأكاديمي الدكتور علي هندي: توجيهات رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني؛ أكدت أن تحقّق خصائص الخريجين ومخرجات التعلم تطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030 في صناعة مستقبل مشرق لأبناء وبنات الوطن بإكسابهم المهارات التي تمكّنهم من المنافسة في سوق العمل.

وأضاف: من أبرز خصائص الخريجين التي تم اعتمدها الشغف المعرفي والبحثي المستمر والتطبيق العلمي للمعارف، والقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار، والالتزام بالقيم والأخلاق وتحمُّل المسؤولية، والتواصل والتفاوض الفعال، والقيادة والريادة والعمل الجماعي، والسلوك العلمي والمهني.

وأردف الدكتور "هندي": مخرجات التعلم؛ ركّزت في بعض جوانبها على مهارات المستقبل وعلى المعرفة والفهم، والمهارات الذهنية والقيم، والالتزام بالسلوكيات المهنية والأخلاقية، وتطبيق التفكير المستقل والنقدي بشكل مبتكر، وتطبيق مهارات التعلم المستدامة في جميع النواحي العلمية والمجتمعية، وتطبيق مهارات وأخلاقيات البحث العلمي، وتطبيق المعرفة من خلال إنجاز المهارات العملية ببراعة.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
01:17 PM

جامعة جازان تعتمد خصائص الخريجين ومخرجات التعلم

لإكساب أبناء وبنات الوطن المهارات للمنافسة في سوق العمل

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فهد كاملي - جازان
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اعتمدت جامعة جازان خصائص الخريجين ومخرجات التعلم؛ تماشياً مع رسالتها "نعلم ونبحث ونبتكر لنساهم في بناء مجتمع حيوي"، ورؤيتها التي تؤكّد أن تكون جامعة متميزة إقليمياً بمخرجاتها التعليمية وأبحاثها الابتكارية وخدماتها المجتمعية.

وقال عميد التطوير الأكاديمي الدكتور علي هندي: توجيهات رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني؛ أكدت أن تحقّق خصائص الخريجين ومخرجات التعلم تطلعات القيادة الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030 في صناعة مستقبل مشرق لأبناء وبنات الوطن بإكسابهم المهارات التي تمكّنهم من المنافسة في سوق العمل.

وأضاف: من أبرز خصائص الخريجين التي تم اعتمدها الشغف المعرفي والبحثي المستمر والتطبيق العلمي للمعارف، والقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار، والالتزام بالقيم والأخلاق وتحمُّل المسؤولية، والتواصل والتفاوض الفعال، والقيادة والريادة والعمل الجماعي، والسلوك العلمي والمهني.

وأردف الدكتور "هندي": مخرجات التعلم؛ ركّزت في بعض جوانبها على مهارات المستقبل وعلى المعرفة والفهم، والمهارات الذهنية والقيم، والالتزام بالسلوكيات المهنية والأخلاقية، وتطبيق التفكير المستقل والنقدي بشكل مبتكر، وتطبيق مهارات التعلم المستدامة في جميع النواحي العلمية والمجتمعية، وتطبيق مهارات وأخلاقيات البحث العلمي، وتطبيق المعرفة من خلال إنجاز المهارات العملية ببراعة.

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