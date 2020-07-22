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"آل الشيخ": السعودية تعيش أسعد الليالي.. و"الربيعة": نحمد الله الذي منَّ على ملكنا بالشفاء

هاشتاق "الحمد لله على سلامتك يا أبو فهد" تصدَّر تويتر بآلاف التغريدات بالحب والدعاء

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، هذه الليلة التي ترأس فيها خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء بعد تماثله للشفاء بأسعد الليالي على أبناء وبنات السعودية، داعيًا الله –عز وجل- أن يحفظه.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حساب "آل الشيخ" بتويتر، جاء فيها: "تعيش مملكتنا الغالية ليلة من أسعد الليالي بشفاء واستقرار صحة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أدام الله عليه نعمة الصحة والعافية، وحفظه من كل مكروه".

مختتمًا تغريدته قائلاً: "وأسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، وأن يصرف عنها الوباء".

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ترأس جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم. نحمد الله ونشكره أن منّ على ملكنا الغالي بالشفاء، ونسأله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية".

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين ترأس جلسة مجلس الوزراء عقب تماثله للشفاء من العارض الصحي، وبلغ ذلك الترند العالمي على منصة تويتر وسط آلاف التغريدات عبر هاشتاق "الحمد لله على سلامتك يا أبو فهد"، التي حملت كل الحب والتقدير والدعاء للملك سلمان، وأن يديم الله عليه موفور الصحة والعافية.

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"آل الشيخ": السعودية تعيش أسعد الليالي.. و"الربيعة": نحمد الله الذي منَّ على ملكنا بالشفاء
سبق

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، هذه الليلة التي ترأس فيها خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء بعد تماثله للشفاء بأسعد الليالي على أبناء وبنات السعودية، داعيًا الله –عز وجل- أن يحفظه.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حساب "آل الشيخ" بتويتر، جاء فيها: "تعيش مملكتنا الغالية ليلة من أسعد الليالي بشفاء واستقرار صحة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أدام الله عليه نعمة الصحة والعافية، وحفظه من كل مكروه".

مختتمًا تغريدته قائلاً: "وأسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، وأن يصرف عنها الوباء".

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ترأس جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم. نحمد الله ونشكره أن منّ على ملكنا الغالي بالشفاء، ونسأله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية".

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين ترأس جلسة مجلس الوزراء عقب تماثله للشفاء من العارض الصحي، وبلغ ذلك الترند العالمي على منصة تويتر وسط آلاف التغريدات عبر هاشتاق "الحمد لله على سلامتك يا أبو فهد"، التي حملت كل الحب والتقدير والدعاء للملك سلمان، وأن يديم الله عليه موفور الصحة والعافية.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
01:02 AM

"آل الشيخ": السعودية تعيش أسعد الليالي.. و"الربيعة": نحمد الله الذي منَّ على ملكنا بالشفاء

هاشتاق "الحمد لله على سلامتك يا أبو فهد" تصدَّر تويتر بآلاف التغريدات بالحب والدعاء

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
1,338

وصف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، هذه الليلة التي ترأس فيها خادم الحرمين الشريفين جلسة مجلس الوزراء بعد تماثله للشفاء بأسعد الليالي على أبناء وبنات السعودية، داعيًا الله –عز وجل- أن يحفظه.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة عبر حساب "آل الشيخ" بتويتر، جاء فيها: "تعيش مملكتنا الغالية ليلة من أسعد الليالي بشفاء واستقرار صحة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أدام الله عليه نعمة الصحة والعافية، وحفظه من كل مكروه".

مختتمًا تغريدته قائلاً: "وأسأل الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار، وأن يصرف عنها الوباء".

وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ترأس جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم. نحمد الله ونشكره أن منّ على ملكنا الغالي بالشفاء، ونسأله سبحانه أن يديم عليه الصحة والعافية".

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين ترأس جلسة مجلس الوزراء عقب تماثله للشفاء من العارض الصحي، وبلغ ذلك الترند العالمي على منصة تويتر وسط آلاف التغريدات عبر هاشتاق "الحمد لله على سلامتك يا أبو فهد"، التي حملت كل الحب والتقدير والدعاء للملك سلمان، وأن يديم الله عليه موفور الصحة والعافية.

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