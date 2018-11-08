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"الصحة" تعلن: مستمرون بتأمين أغذية مرضى "السلياك" في المستشفيات

دعت جميع المرضى إلى مراجعة المراكز المعنية بالصرف للاستفادة منها

أعلنت وزارة الصحة، استمرار توزيع المنتجات الغذائية الخالية من الجلوتين لمرضى حساسية القمح بمنافذ توزيعها في مستشفيات الوزارة بالمناطق والمحافظات؛ إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم باعتماد تأمين المنتجات الغذائية الأساسية الخالية من الجلوتين لمرضى حساسـية الجلوتـين (السلياك).

ودعــت الوزارة جميع مرضى السلياك المنومين أو مراجعي العيادات الخارجية أو الرعاية المنزلية، الذين لا تتوفر لهم المنتجات الخالية من الجلوتين، إلى زيارة مستشفيات الوزارة المعنية بالصرف كمرحلة أولى بمناطق ومحافظات المملكة للاستفادة منها.

لافتة إلى أنه يمكن معرفة المستشفيات التي يتم توزيع المنتجات الخالية من الجلوتين فيها من خلال زيارة الرابط أدناه:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Pages/Ads- 2018-11-04-002.aspx

وأوضحت أن مرض حساسية الجلوتين (القمح)، يصيب الكبار والصغار، وقد يحدث في أي سن، ويُعرف طبياً بمرض السيلياك، وينتج من وجود الألفا جليادين بالحبوب مثل (القمح، الشعير، الشوفان، الذرة)؛ مما يؤثر سلباً على عمليات الهضم وامتصاص هذه المنتجات المحتوية على الجلوتين، ويُفقد الجسم الفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية الموجودة؛ مما يؤدي في النهاية لسوء التغذية للإنسان المصاب بالرغم من كفاية الطعام المتناول.

وأشارت الوزارة إلى أن العلاج الوحيد لهذه الفئة، هو تناول منتجات غذائية خالية من الجلوتين، وفي حالة عدم تناول هذه المنتجات قد تحدث مضاعفات للمريض مثل الهزال وسوء التغذية ومرض السرطان والوفاة، لا سمح الله.

جدير بالذكر أن برنامج حساسية القمح بالإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة، يقوم حالياً بالإعداد لإنتاج وتصميم تطبيق إلكتروني توعوي صحي سيعمل على الأجهزة الذكية مجاناً بعنوان "صحتي بدون "سـلياك"، يهدف إلى تعزيز الوقاية والإرشاد الغذائي والعلاجي لمرضى حساسية القمح "السلياك"، وتوعية وتثقيف المريض المتابع للتطبيق بالنظام الغذائي الصحي المناسب لحالته الصحية نوعاً وكماً وكيفاً.. وتعزيز معرفته بغذائه الصحي الخالي من الجلوتين وطرق الحصول عليه.. والمساهمة في وقايتهم من أمراض سوء التغذية وباقي الأمراض ذات العلاقة بالغذاء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تعلن: مستمرون بتأمين أغذية مرضى "السلياك" في المستشفيات
سبق

أعلنت وزارة الصحة، استمرار توزيع المنتجات الغذائية الخالية من الجلوتين لمرضى حساسية القمح بمنافذ توزيعها في مستشفيات الوزارة بالمناطق والمحافظات؛ إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم باعتماد تأمين المنتجات الغذائية الأساسية الخالية من الجلوتين لمرضى حساسـية الجلوتـين (السلياك).

ودعــت الوزارة جميع مرضى السلياك المنومين أو مراجعي العيادات الخارجية أو الرعاية المنزلية، الذين لا تتوفر لهم المنتجات الخالية من الجلوتين، إلى زيارة مستشفيات الوزارة المعنية بالصرف كمرحلة أولى بمناطق ومحافظات المملكة للاستفادة منها.

لافتة إلى أنه يمكن معرفة المستشفيات التي يتم توزيع المنتجات الخالية من الجلوتين فيها من خلال زيارة الرابط أدناه:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Pages/Ads- 2018-11-04-002.aspx

وأوضحت أن مرض حساسية الجلوتين (القمح)، يصيب الكبار والصغار، وقد يحدث في أي سن، ويُعرف طبياً بمرض السيلياك، وينتج من وجود الألفا جليادين بالحبوب مثل (القمح، الشعير، الشوفان، الذرة)؛ مما يؤثر سلباً على عمليات الهضم وامتصاص هذه المنتجات المحتوية على الجلوتين، ويُفقد الجسم الفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية الموجودة؛ مما يؤدي في النهاية لسوء التغذية للإنسان المصاب بالرغم من كفاية الطعام المتناول.

وأشارت الوزارة إلى أن العلاج الوحيد لهذه الفئة، هو تناول منتجات غذائية خالية من الجلوتين، وفي حالة عدم تناول هذه المنتجات قد تحدث مضاعفات للمريض مثل الهزال وسوء التغذية ومرض السرطان والوفاة، لا سمح الله.

جدير بالذكر أن برنامج حساسية القمح بالإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة، يقوم حالياً بالإعداد لإنتاج وتصميم تطبيق إلكتروني توعوي صحي سيعمل على الأجهزة الذكية مجاناً بعنوان "صحتي بدون "سـلياك"، يهدف إلى تعزيز الوقاية والإرشاد الغذائي والعلاجي لمرضى حساسية القمح "السلياك"، وتوعية وتثقيف المريض المتابع للتطبيق بالنظام الغذائي الصحي المناسب لحالته الصحية نوعاً وكماً وكيفاً.. وتعزيز معرفته بغذائه الصحي الخالي من الجلوتين وطرق الحصول عليه.. والمساهمة في وقايتهم من أمراض سوء التغذية وباقي الأمراض ذات العلاقة بالغذاء.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
09:55 AM

"الصحة" تعلن: مستمرون بتأمين أغذية مرضى "السلياك" في المستشفيات

دعت جميع المرضى إلى مراجعة المراكز المعنية بالصرف للاستفادة منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة، استمرار توزيع المنتجات الغذائية الخالية من الجلوتين لمرضى حساسية القمح بمنافذ توزيعها في مستشفيات الوزارة بالمناطق والمحافظات؛ إنفاذاً للتوجيه السامي الكريم باعتماد تأمين المنتجات الغذائية الأساسية الخالية من الجلوتين لمرضى حساسـية الجلوتـين (السلياك).

ودعــت الوزارة جميع مرضى السلياك المنومين أو مراجعي العيادات الخارجية أو الرعاية المنزلية، الذين لا تتوفر لهم المنتجات الخالية من الجلوتين، إلى زيارة مستشفيات الوزارة المعنية بالصرف كمرحلة أولى بمناطق ومحافظات المملكة للاستفادة منها.

لافتة إلى أنه يمكن معرفة المستشفيات التي يتم توزيع المنتجات الخالية من الجلوتين فيها من خلال زيارة الرابط أدناه:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/MediaCenter/Ads/Pages/Ads- 2018-11-04-002.aspx

وأوضحت أن مرض حساسية الجلوتين (القمح)، يصيب الكبار والصغار، وقد يحدث في أي سن، ويُعرف طبياً بمرض السيلياك، وينتج من وجود الألفا جليادين بالحبوب مثل (القمح، الشعير، الشوفان، الذرة)؛ مما يؤثر سلباً على عمليات الهضم وامتصاص هذه المنتجات المحتوية على الجلوتين، ويُفقد الجسم الفيتامينات والمعادن والسعرات الحرارية الموجودة؛ مما يؤدي في النهاية لسوء التغذية للإنسان المصاب بالرغم من كفاية الطعام المتناول.

وأشارت الوزارة إلى أن العلاج الوحيد لهذه الفئة، هو تناول منتجات غذائية خالية من الجلوتين، وفي حالة عدم تناول هذه المنتجات قد تحدث مضاعفات للمريض مثل الهزال وسوء التغذية ومرض السرطان والوفاة، لا سمح الله.

جدير بالذكر أن برنامج حساسية القمح بالإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة، يقوم حالياً بالإعداد لإنتاج وتصميم تطبيق إلكتروني توعوي صحي سيعمل على الأجهزة الذكية مجاناً بعنوان "صحتي بدون "سـلياك"، يهدف إلى تعزيز الوقاية والإرشاد الغذائي والعلاجي لمرضى حساسية القمح "السلياك"، وتوعية وتثقيف المريض المتابع للتطبيق بالنظام الغذائي الصحي المناسب لحالته الصحية نوعاً وكماً وكيفاً.. وتعزيز معرفته بغذائه الصحي الخالي من الجلوتين وطرق الحصول عليه.. والمساهمة في وقايتهم من أمراض سوء التغذية وباقي الأمراض ذات العلاقة بالغذاء.

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