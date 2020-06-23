النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير التعليم: فخور بـ"عسير" فهي معنى التصدي والصمود والإباء ونتباهى بجمالها وكرم أبنائها

أكد أنها حتى وإن تعرضت لبعض القلق فهي صامدة ضد أي اعتداء آثم

عبر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن فخره بـ"عسير"؛ فهي معنى التصدي والصمود والإباء للمملكة وقيادتها، إذ نتباهى بجمالها وكرم أبنائها حتى وإن تعرضت لبعض القلق، فهي صامدة ضد أي اعتداء آثم.

وقال خلال ‏تدشينه مساء أمس برنامج "إجازتي4" للأندية الموسمية وأندية مدارس الحي على مستوى المملكة برعاية أمير منطقة عسير: "كلنا نقف جنبًا إلى جنب مع قيادتنا الرشيدة في صون هذا الكيان العظيم بدءًا من الطلاب والطالبات ونهاية بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات".

وأكد آل الشيخ على اهتمام القيادة الرشيدة ببناء الإنسان والمكان من خلال تدشين 1167 نادي حي لأبنائنا الطلاب في المملكة، تحت إشراف تربويين مختصين لتنمية مهاراتهم".

وأشار إلى أنه على مستوى الجامعات هناك برامج تدريبية داخل وخارج المملكة للطلاب، ومن ضمنها اللغة الصينية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير التعليم: فخور بـ"عسير" فهي معنى التصدي والصمود والإباء ونتباهى بجمالها وكرم أبنائها
سبق

عبر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن فخره بـ"عسير"؛ فهي معنى التصدي والصمود والإباء للمملكة وقيادتها، إذ نتباهى بجمالها وكرم أبنائها حتى وإن تعرضت لبعض القلق، فهي صامدة ضد أي اعتداء آثم.

وقال خلال ‏تدشينه مساء أمس برنامج "إجازتي4" للأندية الموسمية وأندية مدارس الحي على مستوى المملكة برعاية أمير منطقة عسير: "كلنا نقف جنبًا إلى جنب مع قيادتنا الرشيدة في صون هذا الكيان العظيم بدءًا من الطلاب والطالبات ونهاية بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات".

وأكد آل الشيخ على اهتمام القيادة الرشيدة ببناء الإنسان والمكان من خلال تدشين 1167 نادي حي لأبنائنا الطلاب في المملكة، تحت إشراف تربويين مختصين لتنمية مهاراتهم".

وأشار إلى أنه على مستوى الجامعات هناك برامج تدريبية داخل وخارج المملكة للطلاب، ومن ضمنها اللغة الصينية.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
02:01 AM

وزير التعليم: فخور بـ"عسير" فهي معنى التصدي والصمود والإباء ونتباهى بجمالها وكرم أبنائها

أكد أنها حتى وإن تعرضت لبعض القلق فهي صامدة ضد أي اعتداء آثم

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
2,835

عبر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عن فخره بـ"عسير"؛ فهي معنى التصدي والصمود والإباء للمملكة وقيادتها، إذ نتباهى بجمالها وكرم أبنائها حتى وإن تعرضت لبعض القلق، فهي صامدة ضد أي اعتداء آثم.

وقال خلال ‏تدشينه مساء أمس برنامج "إجازتي4" للأندية الموسمية وأندية مدارس الحي على مستوى المملكة برعاية أمير منطقة عسير: "كلنا نقف جنبًا إلى جنب مع قيادتنا الرشيدة في صون هذا الكيان العظيم بدءًا من الطلاب والطالبات ونهاية بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعات".

وأكد آل الشيخ على اهتمام القيادة الرشيدة ببناء الإنسان والمكان من خلال تدشين 1167 نادي حي لأبنائنا الطلاب في المملكة، تحت إشراف تربويين مختصين لتنمية مهاراتهم".

وأشار إلى أنه على مستوى الجامعات هناك برامج تدريبية داخل وخارج المملكة للطلاب، ومن ضمنها اللغة الصينية.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,078
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,917
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,587
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,836

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة