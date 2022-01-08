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"تسلا" تصدم عشاق سياراتها بإعلان نيتها رفع أسعار سيارتها المتمتعة بميزة "القيادة الذاتية"

صدمت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية مستخدميها بإعلان نيتها رفع أسعار سياراتها التي ستزود بميزة "القيادة الذاتية الكاملة".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تسلا وعدت بتطوير برمجيات ميزة "القيادة الذاتية الكاملة"، ولكن في المقابل سترفع أسعارها.

وأضافت تسلا 2000 دولار كاملة على أي إصدار يتمتع بميزة "القيادة الذاتية الكاملة" ليصل بذلك سعر السيارة المتوسطة إلى 12 ألف دولار تقريباً.

وأوضح إيون ماسك، مؤسس تسلا، أن هذه الزيادة في الأسعار سيتم تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الضوابط الجديدة التي اشترطتها إدارة النقل والسلامة.

ولكن توقعت مصادر أن يتم تعميمها في العالم؛ لأن معظم الحكومات ستطلب نفس الضوابط الأمريكية على تقنيات "القيادة الذاتية الكاملة".

الجدير بالذكر أن شراء ميزة "القيادة الذاتية الكاملة" لا ينتج عنه في الواقع سيارة تقود نفسها؛ حيث إنها لا تزال تحتاج إلى توجيه من القائد خاصة لمنع تعرضها لأي حوادث.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"تسلا" تصدم عشاق سياراتها بإعلان نيتها رفع أسعار سيارتها المتمتعة بميزة "القيادة الذاتية"
سبق

صدمت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية مستخدميها بإعلان نيتها رفع أسعار سياراتها التي ستزود بميزة "القيادة الذاتية الكاملة".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تسلا وعدت بتطوير برمجيات ميزة "القيادة الذاتية الكاملة"، ولكن في المقابل سترفع أسعارها.

وأضافت تسلا 2000 دولار كاملة على أي إصدار يتمتع بميزة "القيادة الذاتية الكاملة" ليصل بذلك سعر السيارة المتوسطة إلى 12 ألف دولار تقريباً.

وأوضح إيون ماسك، مؤسس تسلا، أن هذه الزيادة في الأسعار سيتم تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الضوابط الجديدة التي اشترطتها إدارة النقل والسلامة.

ولكن توقعت مصادر أن يتم تعميمها في العالم؛ لأن معظم الحكومات ستطلب نفس الضوابط الأمريكية على تقنيات "القيادة الذاتية الكاملة".

الجدير بالذكر أن شراء ميزة "القيادة الذاتية الكاملة" لا ينتج عنه في الواقع سيارة تقود نفسها؛ حيث إنها لا تزال تحتاج إلى توجيه من القائد خاصة لمنع تعرضها لأي حوادث.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
10:41 AM

"تسلا" تصدم عشاق سياراتها بإعلان نيتها رفع أسعار سيارتها المتمتعة بميزة "القيادة الذاتية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدمت شركة "تسلا" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية مستخدميها بإعلان نيتها رفع أسعار سياراتها التي ستزود بميزة "القيادة الذاتية الكاملة".

وأوضح موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تسلا وعدت بتطوير برمجيات ميزة "القيادة الذاتية الكاملة"، ولكن في المقابل سترفع أسعارها.

وأضافت تسلا 2000 دولار كاملة على أي إصدار يتمتع بميزة "القيادة الذاتية الكاملة" ليصل بذلك سعر السيارة المتوسطة إلى 12 ألف دولار تقريباً.

وأوضح إيون ماسك، مؤسس تسلا، أن هذه الزيادة في الأسعار سيتم تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب الضوابط الجديدة التي اشترطتها إدارة النقل والسلامة.

ولكن توقعت مصادر أن يتم تعميمها في العالم؛ لأن معظم الحكومات ستطلب نفس الضوابط الأمريكية على تقنيات "القيادة الذاتية الكاملة".

الجدير بالذكر أن شراء ميزة "القيادة الذاتية الكاملة" لا ينتج عنه في الواقع سيارة تقود نفسها؛ حيث إنها لا تزال تحتاج إلى توجيه من القائد خاصة لمنع تعرضها لأي حوادث.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
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