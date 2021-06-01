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إحباط تهريب 308.6 كجم من الحشيش المخدر و23.7 طن من القات بـ"الشرقية" و"جازان"

القبض على مهربيها وعددهم "12".. 5 إثيوبيين و4 مواطنين و3 يمنيين

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني أنه تم -بتوفيق الله- تم إحباط محاولات تهريب (308.6) كيلوجرامات من الحشيش المخدر و(23.7) طن من القات المخدر.
وأوضح العقيد القريني أن الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة بالمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب (220.6) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وفي عملية أخرى تم إحباط محاولة تهريب (88) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر و(23.7) طن من مادة القات المخدر، و(14224) قرصاً مخدراً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان، وتم القبض على مهربيها وعددهم (12) متهماً، (5) من الجنسية الإثيوبية، و(4) مواطنين، و(3) من الجنسية اليمنية.
وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المُهرَّبات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًّا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن الوطن وشبابه.

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إحباط تهريب 308.6 كجم من الحشيش المخدر و23.7 طن من القات بـ"الشرقية" و"جازان"
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني أنه تم -بتوفيق الله- تم إحباط محاولات تهريب (308.6) كيلوجرامات من الحشيش المخدر و(23.7) طن من القات المخدر.
وأوضح العقيد القريني أن الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة بالمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب (220.6) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وفي عملية أخرى تم إحباط محاولة تهريب (88) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر و(23.7) طن من مادة القات المخدر، و(14224) قرصاً مخدراً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان، وتم القبض على مهربيها وعددهم (12) متهماً، (5) من الجنسية الإثيوبية، و(4) مواطنين، و(3) من الجنسية اليمنية.
وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المُهرَّبات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًّا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن الوطن وشبابه.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
04:12 PM

إحباط تهريب 308.6 كجم من الحشيش المخدر و23.7 طن من القات بـ"الشرقية" و"جازان"

القبض على مهربيها وعددهم "12".. 5 إثيوبيين و4 مواطنين و3 يمنيين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني أنه تم -بتوفيق الله- تم إحباط محاولات تهريب (308.6) كيلوجرامات من الحشيش المخدر و(23.7) طن من القات المخدر.
وأوضح العقيد القريني أن الدوريات الساحلية بقطاع رأس تنورة بالمنطقة الشرقية تمكنت من إحباط محاولة تهريب (220.6) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وفي عملية أخرى تم إحباط محاولة تهريب (88) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر و(23.7) طن من مادة القات المخدر، و(14224) قرصاً مخدراً خاضعاً لتنظيم التداول الطبي بمنطقة جازان، وتم القبض على مهربيها وعددهم (12) متهماً، (5) من الجنسية الإثيوبية، و(4) مواطنين، و(3) من الجنسية اليمنية.
وأوضح أنه تم استكمال الإجراءات النظامية، وتسليم المُهرَّبات للجهة المعنية، مؤكدًا أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل حزم وعزم واقتدار لمحاولات التهريب كافة، وسيقفون سدًّا منيعًا أمام كل من يحاول استهداف أمن الوطن وشبابه.

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