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السودان.. 128 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 7007 حالات

وزارة الصحة: عدد الوفيات الكلي وصل إلى 447 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و14 حالة وفاة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 7007 إصابات، منها 5351 داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي وصل إلى 447 حالة وفاة.

هذا وتماثلت 140 حالة للشفاء، ليكون العدد الكلي للمتعافين 2556.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان.. 128 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 7007 حالات
سبق

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و14 حالة وفاة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 7007 إصابات، منها 5351 داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي وصل إلى 447 حالة وفاة.

هذا وتماثلت 140 حالة للشفاء، ليكون العدد الكلي للمتعافين 2556.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
10:26 AM

السودان.. 128 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 7007 حالات

وزارة الصحة: عدد الوفيات الكلي وصل إلى 447 حالة وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و14 حالة وفاة، ليرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى 7007 إصابات، منها 5351 داخل ولاية الخرطوم، وعدد الوفيات الكلي وصل إلى 447 حالة وفاة.

هذا وتماثلت 140 حالة للشفاء، ليكون العدد الكلي للمتعافين 2556.

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