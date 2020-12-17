دشن أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أوقاف جامعة الباحة، خلال استقباله بمكتبه، مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وأعضاء مجلس النظارة لأوقاف الجامعة، وأمين أوقاف الجامعة الدكتور مطير الزهراني. وأشاد أمير الباحة بهذا الإنجاز المتميز، المتمثل في إطلاق أوقاف جامعة الباحة المستمد من الحضارة الإسلامية، التي اهتمت بمفهوم الوقف، وتعزيزًا للأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وذلك عن طريق تشجيع الأوقاف لضمان مصادر تمويل مستدامة للمنظمات غير الربحية. وشكر مدير جامعة الباحة، أمير منطقة الباحة على ما تلقاه الجامعة دائماً من توجيهات بنّاءة، ودعم واهتمام متواصل، وقال: الجامعة تسعى إلى توفير منظومة وقفية رائدة، تسهم في العمل الخيري وتنشر العمل المجتمعي في محيطها بما يسهم بفاعلية في تحقيق تنوع واستدامة مصادر دخل الجامعة، وما يحقق التكامل والتعاضد بين الجامعة والمجتمع المحيط، من خلال إدارة محترفة واستثمار فاعل، ويسهم في دعم البحث العلمي المتخصص وإنشاء المراكز البحثية والخدمية، والمشاركة الفاعلة في دعم قضايا التنمية المجتمعية داخل الجامعة وخارجها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لنظام الجامعات. وأضاف: حرصت الجامعة على أن تكون الوثيقة الوقفية مرنة ومنضبطة، وقادرة على إقناع من تصل إلى يديه بحيث تكفل له حوكمة قوية على وقفه من حيث كفاءة النظار، وأوجه الصرف. بدوره، قال "الزهراني": نحن مستبشرون بنجاح أوقاف الجامعة في ظل دعم أمير المنطقة، وحرص معالي مدير الجامعة في إحداث نقلة نوعية في استثمار مقدرات وإمكانيات الجامعة، والاستفادة من العمل الخيري الذي سينعكس آثاره الكبيرة على دفع عجلة التنمية في المنطقة. وعرض فيلم عن رؤية ورسالة وأهداف أوقاف الجامعة واستعراض الوثيقة الوقفية واللوائح والأنظمة الخاصة بأوقاف الجامعة. وفي ختام اللقاء، كرّم أمير منطقة الباحة الواقف الأول لأوقاف جامعة الباحة الشيخ سعيد العنقري، كما قدّم مدير الجامعة هدية تذكارية لأمير المنطقة بهذه المناسبة.

حسام بن سعود يدشن "أوقاف جامعة الباحة" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-17 دشن أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أوقاف جامعة الباحة، خلال استقباله بمكتبه، مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وأعضاء مجلس النظارة لأوقاف الجامعة، وأمين أوقاف الجامعة الدكتور مطير الزهراني.



وأشاد أمير الباحة بهذا الإنجاز المتميز، المتمثل في إطلاق أوقاف جامعة الباحة المستمد من الحضارة الإسلامية، التي اهتمت بمفهوم الوقف، وتعزيزًا للأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وذلك عن طريق تشجيع الأوقاف لضمان مصادر تمويل مستدامة للمنظمات غير الربحية.



وشكر مدير جامعة الباحة، أمير منطقة الباحة على ما تلقاه الجامعة دائماً من توجيهات بنّاءة، ودعم واهتمام متواصل، وقال: الجامعة تسعى إلى توفير منظومة وقفية رائدة، تسهم في العمل الخيري وتنشر العمل المجتمعي في محيطها بما يسهم بفاعلية في تحقيق تنوع واستدامة مصادر دخل الجامعة، وما يحقق التكامل والتعاضد بين الجامعة والمجتمع المحيط، من خلال إدارة محترفة واستثمار فاعل، ويسهم في دعم البحث العلمي المتخصص وإنشاء المراكز البحثية والخدمية، والمشاركة الفاعلة في دعم قضايا التنمية المجتمعية داخل الجامعة وخارجها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لنظام الجامعات.



وأضاف: حرصت الجامعة على أن تكون الوثيقة الوقفية مرنة ومنضبطة، وقادرة على إقناع من تصل إلى يديه بحيث تكفل له حوكمة قوية على وقفه من حيث كفاءة النظار، وأوجه الصرف.



بدوره، قال "الزهراني": نحن مستبشرون بنجاح أوقاف الجامعة في ظل دعم أمير المنطقة، وحرص معالي مدير الجامعة في إحداث نقلة نوعية في استثمار مقدرات وإمكانيات الجامعة، والاستفادة من العمل الخيري الذي سينعكس آثاره الكبيرة على دفع عجلة التنمية في المنطقة.



وعرض فيلم عن رؤية ورسالة وأهداف أوقاف الجامعة واستعراض الوثيقة الوقفية واللوائح والأنظمة الخاصة بأوقاف الجامعة.



وفي ختام اللقاء، كرّم أمير منطقة الباحة الواقف الأول لأوقاف جامعة الباحة الشيخ سعيد العنقري، كما قدّم مدير الجامعة هدية تذكارية لأمير المنطقة بهذه المناسبة.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441 03:54 PM

حسام بن سعود يدشن "أوقاف جامعة الباحة" أكد أنه إنجاز متميز مستمد من الحضارة الإسلامية





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دشن أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أوقاف جامعة الباحة، خلال استقباله بمكتبه، مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين، وأعضاء مجلس النظارة لأوقاف الجامعة، وأمين أوقاف الجامعة الدكتور مطير الزهراني.



وأشاد أمير الباحة بهذا الإنجاز المتميز، المتمثل في إطلاق أوقاف جامعة الباحة المستمد من الحضارة الإسلامية، التي اهتمت بمفهوم الوقف، وتعزيزًا للأثر الاجتماعي للقطاع غير الربحي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وذلك عن طريق تشجيع الأوقاف لضمان مصادر تمويل مستدامة للمنظمات غير الربحية.



وشكر مدير جامعة الباحة، أمير منطقة الباحة على ما تلقاه الجامعة دائماً من توجيهات بنّاءة، ودعم واهتمام متواصل، وقال: الجامعة تسعى إلى توفير منظومة وقفية رائدة، تسهم في العمل الخيري وتنشر العمل المجتمعي في محيطها بما يسهم بفاعلية في تحقيق تنوع واستدامة مصادر دخل الجامعة، وما يحقق التكامل والتعاضد بين الجامعة والمجتمع المحيط، من خلال إدارة محترفة واستثمار فاعل، ويسهم في دعم البحث العلمي المتخصص وإنشاء المراكز البحثية والخدمية، والمشاركة الفاعلة في دعم قضايا التنمية المجتمعية داخل الجامعة وخارجها تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لنظام الجامعات.



وأضاف: حرصت الجامعة على أن تكون الوثيقة الوقفية مرنة ومنضبطة، وقادرة على إقناع من تصل إلى يديه بحيث تكفل له حوكمة قوية على وقفه من حيث كفاءة النظار، وأوجه الصرف.



بدوره، قال "الزهراني": نحن مستبشرون بنجاح أوقاف الجامعة في ظل دعم أمير المنطقة، وحرص معالي مدير الجامعة في إحداث نقلة نوعية في استثمار مقدرات وإمكانيات الجامعة، والاستفادة من العمل الخيري الذي سينعكس آثاره الكبيرة على دفع عجلة التنمية في المنطقة.



وعرض فيلم عن رؤية ورسالة وأهداف أوقاف الجامعة واستعراض الوثيقة الوقفية واللوائح والأنظمة الخاصة بأوقاف الجامعة.



وفي ختام اللقاء، كرّم أمير منطقة الباحة الواقف الأول لأوقاف جامعة الباحة الشيخ سعيد العنقري، كما قدّم مدير الجامعة هدية تذكارية لأمير المنطقة بهذه المناسبة.