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لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية

دعم للمشروع من قِبل إدارة "ترامب" تجلى خلال زيارة "الكاظمي" لواشنطن

تدعم الإدارة الأمريكية مشروع الربط الكهربائي بين العراق والسعودية ودول الخليج الأخرى، لتقليل اعتماد بغداد على الطاقة الإيرانية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حثت بغداد على مشروع الربط الكهربائي مع السعودية خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن أخيراً.

ووفقاً لمسؤولين عراقيين فإن المشروع سيتم تحديده وتصميمه وطرحه في مناقصات، وإن شبكات الربط الكهربائي من المحتمل أن تكون مرتبطة بشبكات السعودية والكويت.

فيما أشار مسؤول في البيت الأبيض، إلى ضرورة توصيل شبكة الكهرباء العراقية بالسعودية ودول الخليج، مشيراً إلى أن مشروع الربط الكهربائي أحد المشاريع من سلسلة مشاريع أخرى بين السعودية والعراق في مجال الطاقة.

يُشار إلى أن الرياض تدرس كذلك استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية داخل العراق.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد كشفت في منتصف شهر أغسطس الجاري، عن وصول الأعمال الفنية الخاصة بربط الشبكة الكهربائية مع السعودية إلى مراحل متقدمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي: "مشروع ربط الشبكة الكهربائية مع السعودية وصل لمراحل متقدمة، وربما قد يكتمل من الجانب العراقي في غضون أشهر قليلة".

ورغم تعاقب 6 وزراء للكهرباء منذ 2003 حتى الآن، وإنفاق 62 مليار دولار لا تزال الكهرباء في العراق أزمة مستعصية على الحل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية
سبق

تدعم الإدارة الأمريكية مشروع الربط الكهربائي بين العراق والسعودية ودول الخليج الأخرى، لتقليل اعتماد بغداد على الطاقة الإيرانية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حثت بغداد على مشروع الربط الكهربائي مع السعودية خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن أخيراً.

ووفقاً لمسؤولين عراقيين فإن المشروع سيتم تحديده وتصميمه وطرحه في مناقصات، وإن شبكات الربط الكهربائي من المحتمل أن تكون مرتبطة بشبكات السعودية والكويت.

فيما أشار مسؤول في البيت الأبيض، إلى ضرورة توصيل شبكة الكهرباء العراقية بالسعودية ودول الخليج، مشيراً إلى أن مشروع الربط الكهربائي أحد المشاريع من سلسلة مشاريع أخرى بين السعودية والعراق في مجال الطاقة.

يُشار إلى أن الرياض تدرس كذلك استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية داخل العراق.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد كشفت في منتصف شهر أغسطس الجاري، عن وصول الأعمال الفنية الخاصة بربط الشبكة الكهربائية مع السعودية إلى مراحل متقدمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي: "مشروع ربط الشبكة الكهربائية مع السعودية وصل لمراحل متقدمة، وربما قد يكتمل من الجانب العراقي في غضون أشهر قليلة".

ورغم تعاقب 6 وزراء للكهرباء منذ 2003 حتى الآن، وإنفاق 62 مليار دولار لا تزال الكهرباء في العراق أزمة مستعصية على الحل.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
12:40 PM

لا للطاقة الإيرانية.. أمريكا تحث العراق على "الربط الكهربائي" مع السعودية

دعم للمشروع من قِبل إدارة "ترامب" تجلى خلال زيارة "الكاظمي" لواشنطن

A A A
خالد علي - الرياض
7
4,517

تدعم الإدارة الأمريكية مشروع الربط الكهربائي بين العراق والسعودية ودول الخليج الأخرى، لتقليل اعتماد بغداد على الطاقة الإيرانية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حثت بغداد على مشروع الربط الكهربائي مع السعودية خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلى واشنطن أخيراً.

ووفقاً لمسؤولين عراقيين فإن المشروع سيتم تحديده وتصميمه وطرحه في مناقصات، وإن شبكات الربط الكهربائي من المحتمل أن تكون مرتبطة بشبكات السعودية والكويت.

فيما أشار مسؤول في البيت الأبيض، إلى ضرورة توصيل شبكة الكهرباء العراقية بالسعودية ودول الخليج، مشيراً إلى أن مشروع الربط الكهربائي أحد المشاريع من سلسلة مشاريع أخرى بين السعودية والعراق في مجال الطاقة.

يُشار إلى أن الرياض تدرس كذلك استثمارات مشتركة في الطاقة الشمسية داخل العراق.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد كشفت في منتصف شهر أغسطس الجاري، عن وصول الأعمال الفنية الخاصة بربط الشبكة الكهربائية مع السعودية إلى مراحل متقدمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي: "مشروع ربط الشبكة الكهربائية مع السعودية وصل لمراحل متقدمة، وربما قد يكتمل من الجانب العراقي في غضون أشهر قليلة".

ورغم تعاقب 6 وزراء للكهرباء منذ 2003 حتى الآن، وإنفاق 62 مليار دولار لا تزال الكهرباء في العراق أزمة مستعصية على الحل.

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