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"رسيل القابضة": تدشن مشروعًا سياحيًا ترفيهيًا ضخمًا بالرياض بـ4 مليارات ريال

على مساحة تزيد على 200 ألف متر في شمال العاصمة

دشنت شركة رسيل للاستثمار القابضة، أعمالها باعتماد واحد من أضخم المشاريع السياحية الطبية الترفيهية التعليمية في الشرف الأوسط بشمال العاصمة الرياض.

وسيتم إنشاء المشروع الجديد على مساحة تزيد على 200 ألف متر في شمال الرياض، تزيد تكلفته على 4 مليارات ريال سعودي.

يشار ألى أن شركة رسيل للاستثمار القابضة، جاءت بتضامن بين شركة مشاركة العقارية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة بندر بن عطالله الخضيري، والشركة الأولى الدولية العالمية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم بن محمد المهنا .

ويأتي من ضمن الخطط المستقبلية لشركة رسيل تنفيذ عدة مشاريع واعدة في السعودية تتجاوز تكلفتها 10 مليار ريال سعودي الفترة القريبة المقبلة.

شركة رسيل للاستثمار القابضة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رسيل القابضة": تدشن مشروعًا سياحيًا ترفيهيًا ضخمًا بالرياض بـ4 مليارات ريال
سبق

دشنت شركة رسيل للاستثمار القابضة، أعمالها باعتماد واحد من أضخم المشاريع السياحية الطبية الترفيهية التعليمية في الشرف الأوسط بشمال العاصمة الرياض.

وسيتم إنشاء المشروع الجديد على مساحة تزيد على 200 ألف متر في شمال الرياض، تزيد تكلفته على 4 مليارات ريال سعودي.

يشار ألى أن شركة رسيل للاستثمار القابضة، جاءت بتضامن بين شركة مشاركة العقارية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة بندر بن عطالله الخضيري، والشركة الأولى الدولية العالمية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم بن محمد المهنا .

ويأتي من ضمن الخطط المستقبلية لشركة رسيل تنفيذ عدة مشاريع واعدة في السعودية تتجاوز تكلفتها 10 مليار ريال سعودي الفترة القريبة المقبلة.

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
05:27 PM

"رسيل القابضة": تدشن مشروعًا سياحيًا ترفيهيًا ضخمًا بالرياض بـ4 مليارات ريال

على مساحة تزيد على 200 ألف متر في شمال العاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشنت شركة رسيل للاستثمار القابضة، أعمالها باعتماد واحد من أضخم المشاريع السياحية الطبية الترفيهية التعليمية في الشرف الأوسط بشمال العاصمة الرياض.

وسيتم إنشاء المشروع الجديد على مساحة تزيد على 200 ألف متر في شمال الرياض، تزيد تكلفته على 4 مليارات ريال سعودي.

يشار ألى أن شركة رسيل للاستثمار القابضة، جاءت بتضامن بين شركة مشاركة العقارية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة بندر بن عطالله الخضيري، والشركة الأولى الدولية العالمية ويمثلها رئيس مجلس الإدارة الدكتور إبراهيم بن محمد المهنا .

ويأتي من ضمن الخطط المستقبلية لشركة رسيل تنفيذ عدة مشاريع واعدة في السعودية تتجاوز تكلفتها 10 مليار ريال سعودي الفترة القريبة المقبلة.

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