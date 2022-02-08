"العقار الجديد".. مبادرة مُحَملة بالفرص تهيئها "غرفة الرياض" للانطلاق

فيما تشمل محاورها التمويل الجماعي وإدارة البيانات والمعلومات التقنية

تطلق غرفة الرياض -ممثلة في اللجنة العقارية- مبادرة "العقار الجديد"، عبر سلسلة من اللقاءات والفعاليات التي تجمع مسؤولي الجهات الحكومية مع رواد الأعمال وشركات رأس المال الجريء (التقنية العقارية)؛ إذ تنطلق أولى فعاليات هذه السلسلة يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022م افتراضيًّا "عن بُعد".

وتناقش المبادرة، من خلال عدد من المحاور، التمويل الجماعي للعقار، وإدارة البيانات والمعلومات التقنية العقارية، والمطابخ السحابية، والمستودعات السحابية، وأثر تطبيقات المطاعم على القطاع العقاري، والمخازن الذاتية.

ويتضمن اللقاء جلستي عمل؛ الأولى عن التقنية والعقار، والثانية تتناول اللوائح القانونية والبيئة التنافسية للتمويل الجماعي.

وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، محمد المرشد، أن مبادرة "العقار الجديد" تكشف عن الفرص في الاستثمار العقاري لمثل هذه الأنواع من العقارات النوعية، وتعمل على تحفيز الاستثمار الخاص لدعم جهود الدولة في تنويع الاستثمارات الاقتصادية، وتقريب وجهات النظر حول تطلعات أصحاب المصلحة في المنظومة العقارية من الجهات الحكومية، وأيضًا طرح المرئيات والمقترحات والاستفسارات من الحضور على المتحدثين.