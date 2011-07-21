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تدشين مشروع توزيع الأضاحي في مخيم الجفينة بمأرب

مركز الملك سلمان للإغاثة قدّم 150 أضحية للنازحين

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مشروع توزيع لحوم الأضاحي لأسر الأيتام و الأسر الأشد احتياجًا في مخيم الجفينة للنازحين بمدينة مأرب بمحافظة مأرب؛ حيث جرى أمس توزيع 150 أضحية في المخيم.

وقال ممثل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، الدكتور ناصر العمري: هذا المشروع الإنساني المقدم للأسر النازحة التي هجرتها الميليشيا الحوثية من مساكنها من شأنه التخفيف من معاناتها في هذه المناسبة العظيمة.

وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية ممثلةً في المركز في إغاثة النازحين وتقديم العون لهم في مختلف الظروف.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المركز المستمرّة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأسر النازحة والتخفيف من معاناتها.

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تدشين مشروع توزيع الأضاحي في مخيم الجفينة بمأرب
سبق

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مشروع توزيع لحوم الأضاحي لأسر الأيتام و الأسر الأشد احتياجًا في مخيم الجفينة للنازحين بمدينة مأرب بمحافظة مأرب؛ حيث جرى أمس توزيع 150 أضحية في المخيم.

وقال ممثل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، الدكتور ناصر العمري: هذا المشروع الإنساني المقدم للأسر النازحة التي هجرتها الميليشيا الحوثية من مساكنها من شأنه التخفيف من معاناتها في هذه المناسبة العظيمة.

وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية ممثلةً في المركز في إغاثة النازحين وتقديم العون لهم في مختلف الظروف.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المركز المستمرّة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأسر النازحة والتخفيف من معاناتها.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
05:53 PM

تدشين مشروع توزيع الأضاحي في مخيم الجفينة بمأرب

مركز الملك سلمان للإغاثة قدّم 150 أضحية للنازحين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مأرب
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دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مشروع توزيع لحوم الأضاحي لأسر الأيتام و الأسر الأشد احتياجًا في مخيم الجفينة للنازحين بمدينة مأرب بمحافظة مأرب؛ حيث جرى أمس توزيع 150 أضحية في المخيم.

وقال ممثل الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في محافظة مأرب، الدكتور ناصر العمري: هذا المشروع الإنساني المقدم للأسر النازحة التي هجرتها الميليشيا الحوثية من مساكنها من شأنه التخفيف من معاناتها في هذه المناسبة العظيمة.

وأشاد بجهود المملكة العربية السعودية ممثلةً في المركز في إغاثة النازحين وتقديم العون لهم في مختلف الظروف.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود المركز المستمرّة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأسر النازحة والتخفيف من معاناتها.

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